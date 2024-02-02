المرصد السوري: مقتل 6 مقاتلين موالين لإيران في ضربات يرجح أن تكون أميركية

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل ستة مقاتلين موالين لإيران في ضربات يرجّح أن تكون أميركية على شرق سورية اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن المرصد السوري لحقوق الإنسان القول إن «6 من الميليشيات الإيرانية بينهم 3 على الأقل من جنسيات غير سورية قتلوا، كما أصيب 4 آخرون نتيحة غارات على منطقة الحيدرية ببادية الميادين في شرق سورية».

رد انتقامي من واشنطن

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن إنها ضربات يرجّح أن تكون أميركية؛ وذلك بعد 5 أيام من ضربة في الأردن أودت بحياة 3 عسكريين أميركيين.

إلى ذلك، أكدت وسائل إعلام أميركية مساء الجمعة شن الجيش الأميركي ضربات جوية على أهداف في سورية «في بداية رد انتقامي على مقتل ثلاثة من جنوده في هجوم على قاعدة في الأردن».

ولم يدل البنتاغون على الفور بأي تعليق على التقارير التي أوردتها شبكتا «فوكس نيوز» و«إيه بي سي نيوز» الإخباريتان؛ فيما نقلت «فوكس نيوز» عن مسؤول في وزارة الدفاع لم تسمّه قوله إن الضربات شنّت انطلاقا من منصّات عدة.

ضربة تستهدف أميركيين في الأردن

والأحد الماضي قتل العسكريون الأميركيون في هجوم بطائرة مسيّرة على قاعدة في الأردن، بما يعد أول خسائر عسكرية أميركية بنيران معادية في المنطقة منذ العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر 2023.

وحمل الرئيس الأميركي جو بايدن مسؤولية الهجوم لـ«جماعات مسلحة متطرفة مدعومة من إيران». وقال بايدن إنه حدد طبيعة الرد الأميركي على الهجوم، لكنه لم يعلن تفاصيل الخطط أو توقيت الرد، بينما شدد على أنه لا يسعى إلى حرب أوسع في الشرق الأوسط.

واليوم الجمعة، حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي من أي هجوم أميركي محتمل، ردا على ضربة بطائرة مسيّرة أسفرت عن مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين في الأردن.