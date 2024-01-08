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مقتل قيادي بارز بـ«حزب الله» في قصف إسرائيلي جنوب لبنان

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 يناير 2024, 02:20 مساء
مقتل قيادي بارز بـ«حزب الله» في قصف إسرائيلي جنوب لبنان
صورة جرى التقاطها من الجانب الإسرائيلي من الحدود مع لبنان تظهر الدخان يتصاعد بعد القصف الإسرائيلي حول قرية عيتا الشعب (أ.ف.ب)
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أفادت وكالة «فرانس برس» بمقتل القيادي في «كتيبة الرضوان» التابعة لـ«حزب الله»، وسام الطويل، في قصف للاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان.

ونقلت الوكالة، اليوم الإثنين، عن مصدر أمني لم تذكره أن «قياديا عسكريا بارزا في حزب الله، قُتل بقصف إسرائيلي استهدف سيارته في جنوب لبنان»، في وقت يثير التصعيد عند الحدود الخشية من توسع نطاق الحرب على غزة.

وقال المصدر إن القيادي قُتل بغارة إسرائيلية استهدفت سيارته في بلدة خربة سلم في جنوب لبنان، موضحا أنه «كان يتولى مسؤولية قيادية في إدارة عمليات حزب الله في الجنوب».

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تصاعد المخاوف من مواجهة إقليمية
ويأتي ذلك في حين تصاعدت حدة المخاوف من اتساع رقعة الحرب بعد اغتيال القيادي في حركة «حماس»، صالح العاروري، في ضاحية بيروت الجنوبية في هجوم لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

ويجري وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، زيارة في المنطقة، حيث يناقش سبل خفض التصعيد بين الاحتلال الإسرائيلي و«حزب الله» اللبناني بعد مقتل العاروري. ويزور اليوم الإثنين الإمارات والمملكة السعودية قبل الوصول إلى تل أبيب.

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