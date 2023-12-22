  • Alwasat News
Atwasat

77 يوما من العدوان.. عداد الموت لا يتوقف في قطاع غزة مع استمرار المجازر «الإسرائيلية»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 ديسمبر 2023, 10:46 صباحا
77 يوما من العدوان.. عداد الموت لا يتوقف في قطاع غزة مع استمرار المجازر «الإسرائيلية»
وداع جثامين الشهداء في مستشفى أبو يوسف النجار في رفح جنوب قطاع غزة (أ ف ب)
alwasat radio

دخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر يومه الـ 77، بينما عداد الموت لا يتوقف في القطاع بفعل آلة الحرب الإسرائيلية، مع استمرار مجازرها في كل شبر من القطاع، ما خلف من جديد عشرات الشهداء من الأطفال والنساء والمسنين، بينهم أم وبناتها الخمس في جباليا.

واستشهد شاب فلسطيني في قصف طائرات استطلاع إسرائيلية لدراجة هوائية كان يقودها في خان يونس، جنوب القطاع، فيما استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون جراء قصف مدفعي إسرائيلي مكثف استهدف جباليا شمال القطاع، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

كما شن طيران الاحتلال عدة غارات على بلوك 1 و2 في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، في حين قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من مخيم البريج وسط القطاع.

- حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة تتخطى 20 ألف شهيد
- بعد التأجيل ثلاث مرات.. مجلس الأمن يصوت الجمعة على مشروع قرار بشأن غزة

كذلك استشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على منزل شرق خان يونس جنوب القطاع، كما وصل إلى مستشفى ناصر، جثامين عدد من الشهداء والعشرات من الجرحى، جراء قصف طيران الاحتلال ومدفعيته منازل المواطنين شمال غرب، وشرق خان يونس.

وأسفرت غارات إسرائيلية على منازل في مخيم النصيرات وسط القطاع، عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

وفي شمال القطاع، استشهدت طفلة وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على منزل يؤوي نازحين في مخيم جباليا.

عشرات الاتصالات عن قصف
وانتشلت طواقم الإنقاذ والإسعاف جثامين 9 شهداء، بينهم أم وبناتها الخمس، جراء قصف منزلهم في بلدة جباليا، لترتفع حصيلة الشهداء في البلدة ومخيمها خلال الـ24 ساعة الماضية، إلى نحو 30 شهيدا والعشرات من الجرحى.

كما استشهد ثمانية فلسطينيين وأصيب عدد آخر، في قصف اسرائيلي استهدف منزلين في رفح جنوب القطاع، ثلاثة منهم في منزل يعود لعائلة ضهير غرب رفح جنوب قطاع غزة، نقلوا جميعا لمستشفى الكويت في رفح.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنها تلقت عشرات الاتصالات عن قصف منزل في منطقة النزلة في جباليا، ووجود أعداد من الشهداء والجرحى، حيث لم تتمكن أي من طواقم الإسعاف أو فرق الانقاذ من الوصول إليهم.

وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي عن استشهاد أكثر من 20 ألف فلسطيني، 70% منهم من النساء والأطفال، فضلا عن نحو 54 ألف مصاب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مقاتلون من لواء غولاني «الإسرائيلي» يحتفلون بالانسحاب من غزة

مقاتلون من لواء غولاني «الإسرائيلي» يحتفلون بالانسحاب من غزة
الأمم المتحدة: وفاة امرأة كل ساعتين أثناء الولادة في أفغانستان

الأمم المتحدة: وفاة امرأة كل ساعتين أثناء الولادة في أفغانستان
«في سجون القذافي» تجربة إنسانية للكاتب «على العكرمي»

«في سجون القذافي» تجربة إنسانية للكاتب «على العكرمي»
قصة لإبراهيم الكوني تفوز بجائزة «آرابليت» لعام 2023

قصة لإبراهيم الكوني تفوز بجائزة «آرابليت» لعام 2023
إغلاق نفق المانش «حتى إشعار آخر» لهذا السبب

إغلاق نفق المانش «حتى إشعار آخر» لهذا السبب
بالأرقام.. برنامج «ملعب الوسط» يكشف خبايا مباراة «الديربي» بين النصر والأهلي بنغازي بـ«دورينا»

بالأرقام.. برنامج «ملعب الوسط» يكشف خبايا مباراة «الديربي» بين النصر والأهلي ...
هيومن رايتس ووتش: «ميتا» تقمع الأصوات الداعمة للفلسطينيين

هيومن رايتس ووتش: «ميتا» تقمع الأصوات الداعمة للفلسطينيين
التعادل الإيجابي يحسم مباراة البشائر والملعب الليبي في «دورينا»

التعادل الإيجابي يحسم مباراة البشائر والملعب الليبي في «دورينا»
«ميكروسوفت» تكشف كيف اخترق قراصنة حساب 750 مليون شخص

«ميكروسوفت» تكشف كيف اخترق قراصنة حساب 750 مليون شخص
رابطة الدوري الإنجليزي تجدّد رفضها لدوري السوبر الأوروبي

رابطة الدوري الإنجليزي تجدّد رفضها لدوري السوبر الأوروبي
الليلة.. «في التسعين» يناقش تأثير التدخل الحكومي على تراجع الكرة الليبية

الليلة.. «في التسعين» يناقش تأثير التدخل الحكومي على تراجع الكرة الليبية
المنتخب الوطني يحافظ على ترتيبه في تصنيف «فيفا» لمنتخبات العالم

المنتخب الوطني يحافظ على ترتيبه في تصنيف «فيفا» لمنتخبات العالم
كاريكاتير خيري - مبادرة باتيلي

كاريكاتير خيري - مبادرة باتيلي
صدارة الأهلي طرابلس للمجموعة الثانية من «دورينا» تحت التهديد.. والأخضر يطارد النصر

صدارة الأهلي طرابلس للمجموعة الثانية من «دورينا» تحت التهديد.. والأخضر يطارد ...
خطة جديدة لإطلاق مسابقة أوروبية جديدة بمشاركة 64 ناديا

خطة جديدة لإطلاق مسابقة أوروبية جديدة بمشاركة 64 ناديا
خاص لـ«الوسط».. ليبيا تتقدم بدعوى ضد «إسرائيل» في محكمة العدل الدولية

خاص لـ«الوسط».. ليبيا تتقدم بدعوى ضد «إسرائيل» في محكمة العدل الدولية
المفوضية السامية لحقوق الإنسان: مقتل ما لا يقل عن 11 فلسطينيا أعزل أمام أفراد أسرهم

المفوضية السامية لحقوق الإنسان: مقتل ما لا يقل عن 11 فلسطينيا أعزل أمام أفراد ...
فريق طبي مصري يجري 11 جراحة قلب مفتوح للأطفال في بنغازي

فريق طبي مصري يجري 11 جراحة قلب مفتوح للأطفال في بنغازي
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الانفصاليون الطوارق يعلنون فرض حصار على محاور الطرق الرئيسية في شمال مالي
الانفصاليون الطوارق يعلنون فرض حصار على محاور الطرق الرئيسية في ...
أكثر من 20 صاروخا استهدفت «تل أبيب» الكبرى على دفعتين
أكثر من 20 صاروخا استهدفت «تل أبيب» الكبرى على دفعتين
حماس: محاولات القضاء على الحركة «محكوم عليه بالفشل»
حماس: محاولات القضاء على الحركة «محكوم عليه بالفشل»
الأمم المتحدة تصف الحرب في السودان بـ«أكبر أزمة نزوح في العالم»
الأمم المتحدة تصف الحرب في السودان بـ«أكبر أزمة نزوح في العالم»
بعد التأجيل ثلاث مرات.. مجلس الأمن يصوت الجمعة على مشروع قرار بشأن غزة
بعد التأجيل ثلاث مرات.. مجلس الأمن يصوت الجمعة على مشروع قرار ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مجلس الأمن ينهي مهام بعثة الأمم المتحدة في السودان
مجلس الأمن ينهي مهام بعثة الأمم المتحدة في السودان...
استشهاد 3 صحفيين فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة
استشهاد 3 صحفيين فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة...
الاحتلال يقتل 100 فلسطيني في جباليا بقنبلة أميركية خارقة للتحصينات
الاحتلال يقتل 100 فلسطيني في جباليا بقنبلة أميركية خارقة ......
«شاهد»: القسام تقتل 40 جنديًا إسرائيليا وتدمر 44 آلية للاحتلال في يومين
«شاهد»: القسام تقتل 40 جنديًا إسرائيليا وتدمر 44 آلية ......
مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: استئناف القتال في غزة كارثي
مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: استئناف القتال في غزة ......
المزيد
77 يوما من العدوان.. عداد الموت لا يتوقف في قطاع غزة مع استمرار المجازر «الإسرائيلية»
77 يوما من العدوان.. عداد الموت لا يتوقف في قطاع غزة مع ......
صحيفة «إسرائيلية»: حماس تصر على الإفراج عن 3 قادة بينهم عبد الله ومروان البرغوثي
صحيفة «إسرائيلية»: حماس تصر على الإفراج عن 3 قادة بينهم عبد ......
حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة تتخطى 20 ألف شهيد
حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة تتخطى 20 ألف شهيد...
بعد التأجيل ثلاث مرات.. مجلس الأمن يصوت الجمعة على مشروع قرار بشأن غزة
بعد التأجيل ثلاث مرات.. مجلس الأمن يصوت الجمعة على مشروع ......
الأمم المتحدة تصف الحرب في السودان بـ«أكبر أزمة نزوح في العالم»
الأمم المتحدة تصف الحرب في السودان بـ«أكبر أزمة نزوح في ......
المزيد