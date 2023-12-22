77 يوما من العدوان.. عداد الموت لا يتوقف في قطاع غزة مع استمرار المجازر «الإسرائيلية»

القاهرة - بوابة الوسط

دخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر يومه الـ 77، بينما عداد الموت لا يتوقف في القطاع بفعل آلة الحرب الإسرائيلية، مع استمرار مجازرها في كل شبر من القطاع، ما خلف من جديد عشرات الشهداء من الأطفال والنساء والمسنين، بينهم أم وبناتها الخمس في جباليا.

واستشهد شاب فلسطيني في قصف طائرات استطلاع إسرائيلية لدراجة هوائية كان يقودها في خان يونس، جنوب القطاع، فيما استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون جراء قصف مدفعي إسرائيلي مكثف استهدف جباليا شمال القطاع، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

كما شن طيران الاحتلال عدة غارات على بلوك 1 و2 في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، في حين قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من مخيم البريج وسط القطاع.

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كذلك استشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على منزل شرق خان يونس جنوب القطاع، كما وصل إلى مستشفى ناصر، جثامين عدد من الشهداء والعشرات من الجرحى، جراء قصف طيران الاحتلال ومدفعيته منازل المواطنين شمال غرب، وشرق خان يونس.

وأسفرت غارات إسرائيلية على منازل في مخيم النصيرات وسط القطاع، عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

وفي شمال القطاع، استشهدت طفلة وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على منزل يؤوي نازحين في مخيم جباليا.

عشرات الاتصالات عن قصف

وانتشلت طواقم الإنقاذ والإسعاف جثامين 9 شهداء، بينهم أم وبناتها الخمس، جراء قصف منزلهم في بلدة جباليا، لترتفع حصيلة الشهداء في البلدة ومخيمها خلال الـ24 ساعة الماضية، إلى نحو 30 شهيدا والعشرات من الجرحى.

كما استشهد ثمانية فلسطينيين وأصيب عدد آخر، في قصف اسرائيلي استهدف منزلين في رفح جنوب القطاع، ثلاثة منهم في منزل يعود لعائلة ضهير غرب رفح جنوب قطاع غزة، نقلوا جميعا لمستشفى الكويت في رفح.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنها تلقت عشرات الاتصالات عن قصف منزل في منطقة النزلة في جباليا، ووجود أعداد من الشهداء والجرحى، حيث لم تتمكن أي من طواقم الإسعاف أو فرق الانقاذ من الوصول إليهم.

وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي عن استشهاد أكثر من 20 ألف فلسطيني، 70% منهم من النساء والأطفال، فضلا عن نحو 54 ألف مصاب.