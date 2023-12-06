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الخارجية الفرنسية «تستنكر» قصفا إسرائيليا قتل جنديا لبنانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 ديسمبر 2023, 02:55 مساء
الخارجية الفرنسية «تستنكر» قصفا إسرائيليا قتل جنديا لبنانيا
مقر وزارة الخارجية الفرنسية. (أرشيفية: الإنترنت)
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دّدت فرنسا اليوم الأربعاء بالقصف الإسرائيلي الذي أودى بجندي لبناني، هو أول قتيل من المؤسسة العسكرية، منذ بدء التصعيد عند الحدود الجنوبية للبنان بين حزب الله وإسرائيل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن فرنسا «تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار الاشتباكات على الحدود بين لبنان وإسرائيل»، داعيا «جميع الأطراف» إلى ما أسماه بـ«أقصى درجات ضبط النفس».

مزاعم جيش الاحتلال بشأن قتل الجندي اللبناني
وفي وقت سابق زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن القوات المسلحة اللبنانية «لم تكن هدفا للضربة» بل موقعا لحزب الله اللبناني.

وتتبادل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة اللبنانية المسلحة إطلاق النار عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ اندلاع العدوان على غزة في السابع من أكتوبر. وقال الجيش اللبناني إن الجندي، وهو برتبة رقيب، قتل عندما تعرضت نقطة عسكرية لقصف إسرائيلي أمس الثلاثاء.

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