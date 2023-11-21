قطر: اتفاق تبادل الأسرى في فلسطين بلغ «أقرب نقطة»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء أن المفاوضات بوساطة قطرية بشأن أسرى الاحتلال الإسرائيلي لدى المقاومة الفلسطينية في غزة بلغت «أقرب نقطة» من التوصل إلى اتفاق منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الماضي.

وقال الأنصاري في مؤتمر صحفي في الدوحة، إن «الوساطة وصلت إلى مرحلة حرجة ونهائية وتجاوزت القضايا الجوهرية والمحورية، والمتبقية هي قضايا محدودة، وبالتالي هذا يعني (أنها) في أقرب نقطة وصلنا إليها للوصول إلى اتفاق منذ بداية هذه الأزمة»، بحسب وكالة «فرانس برس».