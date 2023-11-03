حسن نصر الله: عملية طوفان الأقصى أصبحت ممتدة في أكثر من جبهة وساحة (بث مباشر)

القاهرة - بوابة الوسط

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، إن عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي، أصبحت ممتدة في أكثر من جبهة وساحة.

وأضاف نصر الله، في كلمة له اليوم بثتها قناة الميادين التابعة للحزب، أن المعركة اليوم كاملة الشرعية من الناحية الإنسانية والأخلاقية والدينية، مضيفا «لن نجد معركة كمعركة اليوم مع الصهاينة.. معركة لا غبار عليها علي المستوي الإنساني والشرعي والأخلاقي.. أفضل وأبين وأوضح مواثيق القتال في سبيل الله».

ووجه نصر الله، تحية لأهل وشعب غزة، «الشعب الأسطوري»، قائلا «كيف يخرج الرجل والمرأة والطفل من تحت الأنقاض وقد خسر ما خسر، ويصرخ إن كل ما قدمه فداء للمقاومة والأقصى وفلسطين؟.. هنا القوة الحقيقية».