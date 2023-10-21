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السعودية تطالب المجتمع الدولي بإجبار الاحتلال الإسرائيلي على احترام القوانين الدولية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 أكتوبر 2023, 01:34 مساء
السعودية تطالب المجتمع الدولي بإجبار الاحتلال الإسرائيلي على احترام القوانين الدولية
وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، خلال كلمته بقمة القاهرة للسلام 2023. (صورة مثبتة من فيديو)
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أعربت المملكة العربية السعودية عن خيبة أملها في بسبب «عجز مجلس الأمن الدولي في اتخاذ موقف حيال الأزمة الفلسطينية»، مطالبة المجتمع الدولي بإجبار الاحتلال الإسرائيلي على احترام القوانين الدولية.

وأكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، خلال كلمة المملكة في قمة «القاهرة للسلام 2023» المنعقدة في مصر، أن أحداث غزة تحتم علينا تحركا عاجلا، مشيرا إلى أن مجلس الأمن فشل في وقف الحرب ضد القطاع.

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وطالب المجتمع الدولي بالتحرك «بشكل جدي واتخاذ موقف حازم ضد إسرائيل» وإلزامها باحترام القانون الدولي الإنساني، مع استمرار عدوانها على قطاع غزة لليوم الـ15 على التوالي.

ولفت إلى أن المملكة ترفض انتقائية وازدواجية دول عدة تجاه الأحداث العالمية، خاصة الدول الغربية، مشددا على رفض المملكة بشكل تام التهجير القسري لأهل غزة، مضيفا «ندعم قيام دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود العام 1967».

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