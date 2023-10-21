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غوتيريس: قضية الشعب الفلسطيني عادلة وشرعية ويجب أن تنتهي معاناتهم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 أكتوبر 2023, 12:05 مساء
غوتيريس: قضية الشعب الفلسطيني عادلة وشرعية ويجب أن تنتهي معاناتهم
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس خلال قمة القاهرة للسلام 2023. (صورة مثبتة من فيديو)
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قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إن قضية الشعب الفلسطيني عادلة وشرعية ويجب تطبيق القانون الدولي وتنتهي، مؤكدا ضرورة حماية المدنيين في غزة في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع لليوم الـ15 على التوالي، داعيا إلى وقف إطلاق النار و«إطلاق سراح الرهائن».

وتابع غوتيريس، خلال كلمته بقمة «القاهرة للسلام 2023»، أن شاحنات المساعدات تصطف عند معبر رفح ولا تصل إلى غزة بسبب «التناقضات»، قائلا «ذهبت لمعبر رفح ووجدت كارثة إنسانية على ناحية وعلى الناحية الأخرى شاحنات تحمل مساعدات»، مؤكدا ضرورة تنظيم المساعدات الإنسانية إلى غزة بطريقة مستدامة وآمنة.

وأوضح أن شعب غزة بحاجة إلى إرسال المزيد من المساعدات ونعمل مع كل الأطراف المعنية لحل هذه المشكلة.

وأضاف أن الأمم المتحدة تدعم حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود العام 1967، قائلا «حان الوقت لاتخاذ إجراءات لإنهاء الرعب في فلسطين وإسرائيل» حسب قوله.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة، الاحتلال الإسرائيلي بالعمل على تحقيق حل الدولتين، مضيفا «يجب إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني لأن مطالبه عادلة وشرعية».

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