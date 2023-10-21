الرئيس الفلسطيني مطالبا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي: لن نرحل ونرفض استهداف المدنيين «من الجانبين»

القاهرة - بوابة الوسط

حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، من محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة أو الضفة أو القدس، قائلا «لن نرحل، لن نرحل، لن نرحل، وسنبقى في أرضنا»، لكنه قال «نرفض استهداف المدنيين من الجانبين، وندعو لإطلاق سراح كافة الأسرى والمحتجزين» ، وفق قوله.

وتابع أبو مازن، خلال كلمته في قمة «القاهرة للسلام 2023» المنعقدة في مصر، أن الشعب الفلسطيني يواجه «عدوانا وحشيا ينتهك القانون الدولي الإنساني ونطالب بوقفه على الفور»، في إشارة للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ15 على التوالي.

وقال الرئيس الفلسطيني «نجدد التأكيد على رفضنا الكامل لقتل المدنيين من الجانبين»، مضيفا أن الأمن والسلام يتحققان بحل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. ولفت إلى أن دوامة العنف تتجدد كل فترة بسبب غياب العدالة والحقوق المشروعة لشعبنا، داعيا مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لحماية شعبنا والاعتراف بدولة فلسطين.