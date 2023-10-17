تظاهرة أمام سفارة فرنسا في تونس تنديدا بقصف مستشفى المعمداني

القاهرة - بوابة الوسط

تجمع مئات المتظاهرين، مساء الثلاثاء، أمام مقر السفارة الفرنسية في تونس احتجاجًا على القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة، وطالبوا بطرد السفيرين الفرنسي والأميركي.

وهتف المتظاهرون أمام مقر سفارة فرنسا في وسط تونس «الفرنسيون والأميركيون هم حلفاء الصهاينة»، وفق مراسلي وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد أكثر من 500 شخص على الأقل جراء القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» إن طائرات الاحتلال شنت غارة على مستشفى الأهلي المعمداني أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دُمِّرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن. وأظهرت مقاطع فيديو، مركبات الإسعاف وهي تنقل الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى اندلاع حريق جراء القصف.