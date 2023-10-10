شاهد في «تغطية خاصة»: ما بعد الطوفان.. جحيم في غزة و«إسرائيل» تترنح؟

القاهرة - بوابة الوسط

تواصل قناة «الوسط» (Wtv) تغطيتها الخاصة، مساء اليوم الثلاثاء، لمجريات الأحداث في فلسطين على خلفية عملية «طوفان الأقصى» التي تنفذها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي، الذي بدوره يواصل شن هجمات انتقامية ضد المدنين والعزَّل في قطاع غزة.

ويضرب جيش الاحتلال بشكل متسمر منازل وتجمعات سكنية بالصواريخ والقنابل المحرمة دوليًا، بالتزامن مع رسائل دعم وتأييد غربية واسعة، في وقت أعلنت الولايات المتحدة الأميركية زيادة الدعم العسكري لسلطات الاحتلال، معتبرة أن عمليات المقاومة «شرًا مطلقًا»، على حد وصف رئيسها جو بايدن.

ولا يزال غير معروف نهاية الحرب الدائرة رغم الاتصالات الدولية لوقف التصعيد بين الجانبين، تجنبا لوقوع مزيد من الشهداء والضحايا وتدمير البنى التحتية، وهو ما يحاول البرنامج مناقشته مع كل من: الصحفية والإعلامية من غزة ناهد أبو هربيد، وعضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ماجدة المصري، والمختص بالشأن الإسرائيلي جمعة التاية.

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