الجامعة العربية تحيي اليوم العالمي للعمل الإنساني في ظل أوضاع صحية صعبة بالسودان

القاهرة - بوابة الوسط

أحيت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أمس السبت، 19 أغسطس اليوم العالمي للعمل الإنساني؛ إذ اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2008 هذا اليوم ذكرى لتخليد مقتل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، و22 شخصًا من العاملين في الإغاثة الإنسانية.

وقالت الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية هيفاء أو غزالة إن إحياء هذا اليوم في 2023 يأتي تحت عنوان «مهما كان»، مشيرة إلى التزام العاملين في المجال الإنساني بتقديم المساعدة المنقذة للحياة للمحتاجين لإنقاذ الأرواح وحمايتها، رغم التحديات والمخاطر التي تهددهم خلال تقديم واجبهم الإنساني تجاه المتضررين من الأزمات الإنسانية.

وأشارت إلى أن العاملين في المجال الإنساني يواجهون العديد من المخاطر والتحديات، خاصة في مناطق النزاعات، أثناء تأدية واجبهم الإنساني.

دعم من الجامعة العربية لدعم الأوضاع الصحية في السودان

وأضافت أبو غزالة أن الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة أدت إلى تزايد أعداد المحتاجين إلى الدعم الإنساني، الذي وصل إلى ما يقرب من 250 مليون شخص على مستوى العال.

كما أكدت على أهمية سرعة الاستجابة لتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين إعمالاً للقانون الدولي الإنساني.

ولفتت إلى أن مجلس وزراء الصحة العرب قدم الدعم إلى العديد من وزارات الصحة في الدول العربية التي تعاني من أوضاع إنسانية، وكذلك إلى الدول المستضيفة للاجئين، لاسيما في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها السودان.

وقدم المجلس دعمًا إلى وزارة الصحة بالسودان لتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات الصحية الضرورية والعاجلة للمتضررين، كما جرى تقديم مساعدات عاجلة إلى كل من تونس والصومال وجزر القمر ولبنان واليمن، وجارٍ العمل على تقديم مساعدات إلى كل من ليبيا وفلسطين.