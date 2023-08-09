مقتل مصور ومراسل في انفجار بمحافظة درعا السورية

القاهرة - بوابة الوسط

قال التليفزيون السوري إن مصورا تابعًا له ومراسلًا تابعًا لقناة سما وجنديين سوريين قتلوا، اليوم الأربعاء، في انفجار عبوة ناسفة في محافظة درعا السورية، وفق وكالة رويترز.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن من بين الضحايا مصور أخبار بقناة «السورية»، ومراسلًا بقناة «سما»، مشيرة إلى أن العبوة «زرعها إرهابيون بطريق عودتهم في الشياح بريف درعا بعد إحباط عملية تهريب مخدرات».

تفاهم أممي مع الحكومة السورية

جاء الانفجار بعد أقل من 24 ساعة من إعلان الأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، التوصل إلى تفاهم مع الحكومة السورية يتيح إيصال المساعدات لمدة ستة أشهر عبر معبر باب الهوى الحدودي إلى المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق، ما يثير مخاوف منظمات إنسانية من تراجع قدرتها على تأمين الدعم. وطوال السنوات الماضية، شكل باب الهوى الحدودي مع تركيا المعبر الرئيسي لدخول المساعدات الإنسانية العابرة للحدود من دون موافقة دمشق بموجب قرار صادر من مجلس الأمن الدولي (2672).

وخلال الأسابيع الماضية، نبهت منظمات إنسانية عدة الى مخاطر مترتبة على السماح لدمشق بالتحكم في إدخال المساعدات، خشية تسييسها وحرمان المحتاجين منها.