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ارتفاع حصيلة غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل التونسية إلى 11 قتيلا و44 مفقودا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 أغسطس 2023, 06:20 مساء
ارتفاع حصيلة غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل التونسية إلى 11 قتيلا و44 مفقودا
خفر السواحل التونسي يحاول إنقاذ مهاجرين غير شرعيين (أرشيفية: الإنترنت)
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ارتفعت حصيلة غرق مركب مهاجرين قبالة سواحل صفاقس التونسية إلى 11 قتيلاً و44 مفقودًا على ما أفاد متحدث قضائي «فرانس برس» الاثنين.

وقال الناطق باسم محكمة صفاقس فوزي المصمودي «جرى انتشال 7 جثث ليلة الأمس لترتفع الحصيلة إلى 11 جثة و44 مفقودا»، بالإضافة إلى إنقاذ شخصين، وكلهم من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وانتشل خفر السواحل التونسيون، أمس الأحد، 12 جثة قبالة جزيرة قرقنة التابعة لمحافظة صفاقس، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت الجثث تابعة لحادث الغرق المذكور أو غيره على ما أشار المصمودي.

وفقد أكثر من 30 شخصًا إثر غرق قاربين ينقلان مهاجرين قبالة سواحل إيطاليا، وفق شهادات أدلى بها ناجون، بحسب ما أفادت المنظمة الدولية للهجرة الأحد.

ومنذ مطلع العام وحتى 20 يوليو، عثر على 901 جثة لمهاجرين غرقوا قبالة الساحل التونسي، معظمهم من مواطني دول جنوب الصحراء، وخلال الفترة نفسها، جرى إنقاذ واعتراض 34290 مهاجرا.

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