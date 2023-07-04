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مقتل تونسي في صدامات مع مهاجرين في مدينة صفاقس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 يوليو 2023, 02:19 مساء
مقتل تونسي في صدامات مع مهاجرين في مدينة صفاقس
متظاهرون يرفعون لافتات خلال احتجاجهم على وجود مهاجرين غير شرعيين من إفريقيا جنوب الصحراء في مدينة صفاقس التونسية، 25 يونيو 2023 (أ ف ب)
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قُتل رجل تونسي في صدامات مع مهاجرين في صفاقس، ثاني أكبر مدن تونس حيث تثير الهجرة غير النظامية توترًا منذ أشهر، حسبما أعلن الناطق باسم النيابة العامة في المدينة الثلاثاء.

وقال الناطق باسم النيابة العامة في صفاقس فوزي مصمودي، لوكالة «فرانس برس»، إن الرجل المولود في العام 1981 طُعن حتى الموت مساء الإثنين، في مواجهات بين سكان أحد أحياء صفاقس ومهاجرين متحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف «أوقف ثلاثة مهاجرين يُشتبه في ضلوعهم في جريمة القتل هذه، ويحملون الجنسية الكاميرونية، وفق المعلومات الأولية».

ومساء الأحد، دارت مواجهات تخللها رشق بالحجارة بين مهاجرين وسكان من أحد أحياء صفاقس، تضررت خلالها مركبات ومساكن. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لوضع حد للمواجهات.

وتشكل مدينة صفاقس الساحلية الواقعة في وسط شرق تونس نقطة انطلاق لعدد كبير من المهاجرين غير القانونيين نحو أوروبا وخصوصا إيطاليا.

«خطاب كراهية وترهيب ضد المهاجرين»
ويحتج سكانها بانتظام على وجود المهاجرين غير القانونيين في مدينتهم، مطالبين برحيلهم.

وغالبا مع تقع صدامات لفظية أو جسدية في الأحياء الشعبية من المدينة حيث يقيم المهاجرون. فيما تضاعفت أعمال العنف بعد خطاب ألقاه الرئيس قيس سعيّد في 21 فبراير، انتقد فيه التواجد الكبير لمهاجرين غير قانونيين في بلاده، متحدثًا عن مؤامرة لتغيير «التركيبة الديموغرافية» في تونس.

- القضاء التونسي يفتح تحقيقا في صدامات بين مواطنين ومهاجرين في صفاقس

وشجبت 23 منظمة غير حكومية محلية ودولية في بيان مشترك «خطاب الكراهية والترهيب ضد المهاجرين (من إفريقيا جنوب الصحراء) المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يساهم في التعبئة ضد الفئات الأكثر ضعفا ويؤجج السلوك العنيف ضدهم».

وفي نهاية مايو، قُتل مهاجر من بنين طعنا في هجوم نفذته مجموعة من الشبان التونسيين، في أحد أحياء صفاقس الشعبية.

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