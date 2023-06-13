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«فرانس برس»: تزايد تجارة وتعاطي المخدرات في العراق

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 يونيو 2023, 07:44 مساء
«فرانس برس»: تزايد تجارة وتعاطي المخدرات في العراق
إتلاف أطنان من المخدرات في منطقة النهروان قرب بغداد في 18 ديسمبر 2022 (أ ف ب)
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أعلنت قوات الأمن العراقية، اليوم الثلاثاء، اعتقال 21 تاجرًا ومروجًا للمخدرات في بغداد ومحافظات أخرى وسط وجنوب البلاد، وضبط 44 ألف حبة كبتاغون مخصصة للبيع داخل البلاد، حيث تزايدت تجارة وتعاطي المخدرات بشكل لافت في البلاد.

وقال بيان لجهاز الأمن الوطني، تلقت «فرانس برس» نسخة منه، إن «مفارز جهاز الأمن الوطني تمكنت بعملية نوعية من إلقاء القبض على متهم بتجارة ونقل المخدرات في محافظة النجف»، جنوب بغداد.

كما ضبطت قوات الأمن 44 ألف حبة كبتاغون مخدرة مع هذا المتهم، وكان ينوي توزيعها في محافظة النجف. ونقل جهاز الأمن الوطني صورة لأكياس بلاستيكية مليئة بحبوب الكبتاغون ووضع عليها صورة جمل ورقم 2023.

إلى ذلك، «ألقت مفارز قوات الأمن الوطني القبض على 20 آخرين بتهم تجارة وترويج المخدرات في محافظات بغداد وبابل والنجف (جنوب بغداد) ومحافظة ذي قار (جنوب العراق) وضبطت كميات مواد مخدرة متنوعة وأدوات تعاطٍ»، حسبما نقل البيان.

وإضافة لحبوب الكبتاغون، يعد مخدر الكريستال من بين المواد المخدرة الرئيسية التي يجري تهريبها في العراق وتعاطيها كذلك خصوصًا في مناطق وسط وجنوب البلاد القريبة من الحدود مع الجارة الشرقية إيران.

- العراق وسورية يبحثان التصدي لتجارة المخدرات عبر الحدود

التهريب على الحدود السورية
وقال المتحدث باسم جهاز الأمن الوطني أرشد الحاكم لـ«فرانس برس»: «بعد القبض على أغلب التجار الذين كانوا مسؤولين عن عملية توريد المخدرات خاصة الكريستال، لجأ باقي التجار إلى حبوب الكبتاغون». وأشار إلى أن تهريبها يحدث عادة عن طريق الحدود السورية، الغربية للعراق، لوجود بعض الثغرات الأمنية التي تستغل لدخول هذه المواد المخدرة.

وتعهد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين والسوري فيصل المقداد خلال زيارة رسمية قام بها الأخير مطلع يونيو، التعاون المشترك بين البلدين اللذين يشتركان بحدود تمتد على طول 600 كلم في ما يتعلق بنشاط تنظيم الدولة الإسلامية وتهريب المخدرات.

تزايد تجارة وتعاطي المخدرات بشكل لافت في العراق
وضاعفت قوات الأمن خلال الأشهر الأخيرة عمليات ضبط تجارة المخدرات في العراق، حيث تزايدت تجارة وتعاطي المخدرات بشكل لافت. ففي مارس، أعلن العراق ضبط أكثر من ثلاثة ملايين حبة من الكبتاغون على الحدود مع سورية. وحبوب الكبتاغون نوع من الأمفيتامين المحفّز ازداد تهريبها بشكل كبير خلال السنوات الماضية في الشرق الأوسط.

وفي يونيو 2022، ضبطت القوات الأمنية العراقية طائرة شراعية كانت محملة مليون حبة كبتاغون قرب الحدود مع الكويت. وقبل ذلك بأشهر، أعلنت السلطات العراقية مصادرة ستة ملايين حبة من الكبتاغون.

أواخر العام 2021، أعلنت وحدة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية أن محافظتي البصرة وميسان في جنوب العراق تحتلان الصدارة بين محافظات البلاد على صعيد تجارة المخدرات وتعاطيها.

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