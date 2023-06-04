  • Alwasat News
Atwasat

المعارضة السورية تدعو لاستئناف المفاوضات المباشرة مع دمشق

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 يونيو 2023, 03:50 مساء
المعارضة السورية تدعو لاستئناف المفاوضات المباشرة مع دمشق
الرئيس السوري بشار الأسد مرحبًا بوزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في دمشق. (أ ف ب)
alwasat radio

دعت هيئة التفاوض لقوى المعارضة السورية، الأحد، إلى استئناف المفاوضات المباشرة مع النظام برعاية الأمم المتحدة على وقع تغيُّرات سياسية تمثلت بعودة دمشق إلى الحضن العربي بعد عزلة طالت 12 عامًا. 

ودعت هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية، التي تضم ممثلين عن المعارضة على رأسها الائتلاف الوطني السوري، إثر اجتماع في جنيف، «الدول الشقيقة والصديقة بدعم جهود الأمم المتحدة لاتخاذ كل ما يلزم من قرارات لتطبيق الحل السياسي الشامل وفق منطوق قرار مجلس الأمن الدولي 2254» الصادر في 2015 والذي يحدد خارطة طريق دولية للتوصل الى حل سياسي، بحسب «فرانس برس».

واعتبرت هيئة التفاوض التي شكلت الوفد المعارض الأساسي خلال جولات مفاوضات عدة برعاية الأمم المتحدة، أن «الحراك النشط الخاص بالمسألة السورية يؤمن ظرفًا مناسبًا باستئناف المفاوضات المباشرة» انطلاقًا من القرار الأممي «ووفق جدول أعمال وجدول زمني محددين».

 دور الوسيط بين الحكومة والمعارضة  
منذ سنوات النزاع الأولى، لعبت الأمم المتحدة دور الوسيط بين الحكومة والمعارضة  بقيادتها جولات مفاوضات عدة معظمها في جنيف وآخرها في العام 2018. وقد اصطدمت جميعها بحائط مسدود في ظل مطالبة المعارضة بانتقال سياسي دون الرئيس السوري بشار الأسد، وإصرار دمشق على عدم بحث مستقبله. وبعد فشل المفاوضات بين الطرفين، تركزت جهود الأمم المتحدة على عقد محادثات لصياغة دستور جديد، لكنها أيضًا لم تحقق أي تقدم.

- الرئيس الإيراني: سورية حققت الانتصار رغم التهديدات والعقوبات
-  الرئيس الإيراني يختتم زيارته إلى دمشق وتأكيد ثنائي على التعاون في مرحلة إعادة الإعمار

خلال سنوات النزاع الأولى، بما فيها جولات المفاوضات، تلقت المعارضة السورية دعمًا من دول عربية عدة بينها السعودية، لكن هذا الدعم تراجع تدريجيًا مع جمود العملية السياسية وتغير المعادلات الميدانية على الأرض لصالح دمشق. 

وبعد 12 عامًا من حرب مدمرة اندلعت في 2011، لم تعد المعارضة السياسية والعسكرية تحظى بالزخم ذاته الذي حظيت به خلال سنوات النزاع الأولى.  وبعد أكثر من عقد على قطع دول عربية علاقاتها مع دمشق إثر اندلاع النزاع، أعلنت جامعة الدول العربية الشهر الماضي عودة دمشق إلى مقعدها بعد نحو 12 عامًا على تعليق عضويتها.

كسر عزلة دمشق الإقليمية
واستأنفت السعودية التي اتخذ معارضون سوريون منها مقرًا لهم، علاقتها مع دمشق. وتوّجت مشاركة الأسد الشهر الماضي في القمة العربية في مدينة جدة كسر عزلة دمشق الإقليمية.  وتتطلع الدول العربية اليوم، وفق بيانات عدة صدرت عنها، إلى أداء دور «قيادي» في التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع.

وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسورية غير بيدرسون اعتبر أن «النشاط الدبلوماسي المتجدد في المنطقة - إذا جرى اغتنامه - يمكن أن يشكل فرصة وتحولاً في جهود البحث عن حل سياسي في سورية».

ويحد الانفتاح العربي ومساعي أنقرة، أبرز داعمي المعارضة، للتقارب مع دمشق، من قدرة المعارضة على فرض شروط وتحقيق خرق لصالحها في أي مفاوضات مقبلة. واعتبرت هيئة التفاوض أن عودة النظام إلى الجامعة العربية قد تجعله «يرفض المضي بالحل السياسي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صافرة ليبية تضبط ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد

صافرة ليبية تضبط ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد
ريال مدريد يعلن رحيل بنزيما بنهاية الموسم

ريال مدريد يعلن رحيل بنزيما بنهاية الموسم
الخبير غاري ماركوس: مخاطر الذكاء الصناعي على البشرية «مُبالغ فيها»

الخبير غاري ماركوس: مخاطر الذكاء الصناعي على البشرية «مُبالغ فيها»
اجتماع دول «أوبك+».. مناقشات حادة وتوقعات صعبة لمستقبل الإنتاج

اجتماع دول «أوبك+».. مناقشات حادة وتوقعات صعبة لمستقبل الإنتاج
مطاعم مغاربية جديدة في باريس تعرّف الفرنسيين بأطباق أقل شهرة من «الكسكس»

مطاعم مغاربية جديدة في باريس تعرّف الفرنسيين بأطباق أقل شهرة من «الكسكس»
شقيقتان سوريتان في أربيل ترويان بموسيقاهما معاناة الأكراد

شقيقتان سوريتان في أربيل ترويان بموسيقاهما معاناة الأكراد
أستراليا تعتزم إنشاء متنزه بحري بحجم إسبانيا

أستراليا تعتزم إنشاء متنزه بحري بحجم إسبانيا
«الإعلام الحربي»: ضبط 1000 مهاجر في امساعد.. والعثور على مصنع للقوارب في بئر الأشهب

«الإعلام الحربي»: ضبط 1000 مهاجر في امساعد.. والعثور على مصنع للقوارب في بئر ...
باريس سان جرمان يعلن رسمياً رحيل بطل العالم ليونيل ميسي عن صفوفه

باريس سان جرمان يعلن رسمياً رحيل بطل العالم ليونيل ميسي عن صفوفه
بالصدفة.. العثور على 45 كيسًا تحوي رفاتًا بشرية في المكسيك

بالصدفة.. العثور على 45 كيسًا تحوي رفاتًا بشرية في المكسيك
مانشستر سيتي يواصل اكتساح الألقاب ويفوز بكأس إنجلترا

مانشستر سيتي يواصل اكتساح الألقاب ويفوز بكأس إنجلترا
معارك السودان تدخل أسبوعها الثامن.. وعشرات من ضحاياها دُفِنوا مجهولين

معارك السودان تدخل أسبوعها الثامن.. وعشرات من ضحاياها دُفِنوا مجهولين
الليبية ريحان بن جليل ستحمل شعلة افتتاح الأولمبياد الخاص في برلين

الليبية ريحان بن جليل ستحمل شعلة افتتاح الأولمبياد الخاص في برلين
«تحقيقات»: مبادرة الإسكان الشبابي في مرمى الانتقادات

«تحقيقات»: مبادرة الإسكان الشبابي في مرمى الانتقادات
مطالب إلى لجنة «6+6» حول زيادة مشاركة المرأة في مقاعد مجلس الأمة

مطالب إلى لجنة «6+6» حول زيادة مشاركة المرأة في مقاعد مجلس الأمة
شاهد: تنصيب إردوغان رئيسًا لولاية ثالثة في تركيا

شاهد: تنصيب إردوغان رئيسًا لولاية ثالثة في تركيا
كاريكاتير خيري - تحالف الجريمة المنظمة والفساد السياسي في ليبيا

كاريكاتير خيري - تحالف الجريمة المنظمة والفساد السياسي في ليبيا
النيجيريون في مواجهة معضلة إنهاء دعم الوقود

النيجيريون في مواجهة معضلة إنهاء دعم الوقود
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
سعيّد يتناول معارضته شروط صندوق النقد في اتصال مع ماكرون
سعيّد يتناول معارضته شروط صندوق النقد في اتصال مع ماكرون
وزيرا دفاع مصر وإسرائيل يناقشان واقعة إطلاق النار على الحدود
وزيرا دفاع مصر وإسرائيل يناقشان واقعة إطلاق النار على الحدود
وزير الخارجية السوري يزور بغداد
وزير الخارجية السوري يزور بغداد
الرئيس الأوغندي يعلن مقتل 54 جنديا من قوة الاتحاد الأفريقي في هجوم الصومال
الرئيس الأوغندي يعلن مقتل 54 جنديا من قوة الاتحاد الأفريقي في ...
مصر تدفع زوارق لسحب ناقلة نفط تعطلت محركاتها في قناة السويس
مصر تدفع زوارق لسحب ناقلة نفط تعطلت محركاتها في قناة السويس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
محللون: القمة العربية في السعودية تعيد الأسد إلى الواجهة الدبلوماسية
محللون: القمة العربية في السعودية تعيد الأسد إلى الواجهة ......
«بداية جديدة».. كيف استقبل القادة العرب مشاركة الأسد في قمة جدة؟
«بداية جديدة».. كيف استقبل القادة العرب مشاركة الأسد في قمة ......
حكم بالسجن عامًا على رئيس حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي
حكم بالسجن عامًا على رئيس حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي...
تقرير دولي يحذر من آثار استبعاد دول عربية من تمويل مكافحة تغير المناخ
تقرير دولي يحذر من آثار استبعاد دول عربية من تمويل مكافحة ......
الناطق العسكري المصري: مقتل فرد تأمين مصري بعد تبادل إطلاق النيران مع الجانب الإسرائيلي أثناء مطاردة عناصر تهريب مخدرات
الناطق العسكري المصري: مقتل فرد تأمين مصري بعد تبادل إطلاق ......
المزيد
ملك المغرب يعود إلى الواجهة بعد غياب مطوَّل خارج المملكة
ملك المغرب يعود إلى الواجهة بعد غياب مطوَّل خارج المملكة...
المعارضة السورية تدعو لاستئناف المفاوضات المباشرة مع دمشق
المعارضة السورية تدعو لاستئناف المفاوضات المباشرة مع دمشق...
الكويت تستعد لانتخابات جديدة الثلاثاء وسط جمود سياسي
الكويت تستعد لانتخابات جديدة الثلاثاء وسط جمود سياسي...
مصر تدفع زوارق لسحب ناقلة نفط تعطلت محركاتها في قناة السويس
مصر تدفع زوارق لسحب ناقلة نفط تعطلت محركاتها في قناة السويس...
الرئيس الأوغندي يعلن مقتل 54 جنديا من قوة الاتحاد الأفريقي في هجوم الصومال
الرئيس الأوغندي يعلن مقتل 54 جنديا من قوة الاتحاد الأفريقي ......
المزيد