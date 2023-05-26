الجيش السوداني يدعو «كل القادرين» إلى التسلح

القاهرة - بوابة الوسط

تتواصل المعارك العنيفة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع في اليوم الرابع من وقف إطلاق النار، أعلن الوسطاء اليوم الجمعة أنه يشهد «تحسنًا ملحوظًا»، فيما دعا الجيش السوداني «كل القادرين» إلى حمل السلاح، وفق وكالة فرانس برس.

وقال الجيش في بيان بعد ظهر الجمعة «إننا نهيب بكل المُحالين إلى التقاعد في القوات المسلحة من ضباط وضباط صف وكل القادرين على حمل السلاح بالتوجه إلى أقرب قيادة عسكرية لتسليحهم تأمينًا لأنفسهم وحرماتهم وجيرانهم وحماية لأعراضهم». وأكّد البيان أن الحرب التي يخوضها الجيش «هي حرب مدن لا حدود زمنية لها».

ومنذ الدقائق الأولى للهدنة التي جاءت بعد خمسة أسابيع من اندلاع الحرب، أفاد سكان في الخرطوم لوكالة فرانس برس بوقوع ضربات جوية وقصف بالمدفعية. كان أعنف يوم على الأرجح الأربعاء، عندما أعلنت قوات الدعم السريع إسقاط طائرة للجيش الذي ردّ بضرب مدرعات.

وقال الوسطاء السعوديون والأميركيون في بيان اليوم الجمعة، إن ذلك اليوم شهد «انتهاكات جسيمة» لوقف إطلاق النار من قِبل الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو.

وحذرت واشطن من أنها ستفرض «عقوبات». وينص الاتفاق على «آلية للمراقبة» لكن حتى الآن لم يجرِ الإعلان عن اتخاذ أي إجراء بحق أحد الطرفين.

تحذيرات لطرفي النزاع في السودان

أكد الوسطاء أنهم حذروا الطرفين أمس الخميس «من مزيد من الانتهاكات، وناشدوهما تحسين احترام اتفاقية وقف إطلاق النار والالتزام بالشروط التي اتفقا عليها». في ظل هذا الوضع المتوتر، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها تمكنت من بدء «توزيع مواد تخدير ومضادات حيوية وأدوية وضمادات وأمصال لمعالجة مئات المصابين بالسلاح في «سبعة مستشفيات في الخرطوم».

وأكد الوسطاء أن «فرقًا للصيانة تمكّنت من إجراء إصلاحات لاستعادة خدمات الاتصالات في الخرطوم وأماكن أخرى من السودان». غير أن هذا التحسن ضئيل مقارنة بالنقص في تلبية الاحتياجات. فمنذ أكثر من أربعين يومًا تعاني أحياء كاملة في الخرطوم، العاصمة التي يقطنها خمسة ملايين سوداني، انقطاع المياه والكهرباء وشبكات الاتصالات.

أما مستشفيات الخرطوم ودارفور، المنطقتين الأكثر تأثرًا بالحرب، فأغلبها أصبح خارج الخدمة. وتلك التي لم تتعرض للقصف تعاني نقصًا في مخزون الأدوية والأدوات الطبية أو جرى احتلالها من قِبل أحد الطرفين. والوضع حرج خصوصًا في دارفور المنطقة الغربية الواقعة على الحدود مع تشاد، والتي سبق أن شهدت حربًا دامية خلال بداية الألفية الثالثة.

وقال شهود إن «معارك بكل أنواع الأسلحة» وقعت الجمعة في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

«مسألة حياة أو موت» في السودان

الحرب التي اندلعت في الخامس عشر من أبريل أوقعت 1800 قتيل، وفق منظمة أكلد غير الحكومية المتخصصة في رصد النزاعات. كما أرغمت قرابة مليون شخص على النزوح داخل السودان، أحد أفقر بلدان العالم، و300 ألف سوداني على الانتقال إلى الدول المجاورة التي تعاني في الأصل أزمات، بحسب الأمم المتحدة.

ويحتاج أكثر من نصف السودانيين، 25 مليونًا من أصل 45 مليونًا، إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، وفق الأمم المتحدة. ولكن بعد أربعة أيام من الهدنة لم يتسنّ تأمين أي ممر إنساني، مما أعاق المدنيين الراغبين في مغادرة مناطق القتال.

أطباء بلا حدود قد تضطر لتغيير أنشطتها

وبسبب انعدام الأمن، قالت منظمة أطباء بلا حدود إنها قد تضطر إلى تعليق أنشطتها بسبب نهب مخازنها. وأوضحت أنها بحاجة إلى شحنات جديدة من المستلزمات الطبية والأدوية، وبحاجة إلى استخراج تأشيرات دخول إلى السودان لأطباء، بعدما فر أطباء سودانيون أو تعرضوا للهجوم.

وأكدت منظمة الإغاثة الإسلامية من جهتها: «نحن في سباق مع الزمن لأننا يجب أن ننقل المساعدات قبل موسم الأمطار في يونيو» الذي ينتشر فيه وباء الملاريا أو الأمراض الأخرى الناجمة عن المياه الراكدة.

فيما يتبادل الجيش وقوات الدعم السريع الاتهامات بخرق الهدنة، دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى إسكات السلاح «لأنها مسألة حياة أو موت». وقال مدير الصليب الأحمر في السودان ألفونسو فردو بيريز «نواجه انهيارًا فعليا للنظام الصحي .. إذ لم تعد تعمل سوى 20% فقط من المنشآت الطبية في الخرطوم». وتابع «المستشفيات بحاجة ملحة كذلك إلى المياه والكهرباء، فضلاً عن حد أدنى من الشروط الأمنية لمرضاها والعاملين فيها».