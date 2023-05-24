منظمة الهجرة الدولية: الحرب في السودان تشرد أكثر من مليون نازح

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الأربعاء، أن السودان شهد نزوح أكثر من مليون شخص داخل البلاد منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق وكالة فرانس برس.

وأكدت المنظمة في تقرير أنه «أصبح الآن في السودان أكثر من مليون شخص نزحوا داخليًا منذ اندلاع أعمال العنف في 15 أبريل». وأشار التقرير إلى أن ولايات «غرب دارفور والنيل الأبيض ونهر النيل والولاية الشمالية» استقبلت العدد الأكبر من النازحين.

اشتباكات في الخرطوم

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قال سكان في الخرطوم إنهم سمعوا دوي اشتباكات بين طرفي الصراع الليلة الماضية في أجزاء من العاصمة السودانية، في ثاني أيام الهدنة الأسبوعية، بهدف السماح بإيصال المساعدات وتمهيد الطريق لهدنة أطول، وفق وكالة «رويترز».

وجاء اتفاق وقف إطلاق النار، الذي يخضع لمراقبة السعودية والولايات المتحدة، وكذلك طرفي الصراع المتمثلين في الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، بعد خمسة أسابيع من القتال الكثيف في الخرطوم وامتداد أعمال العنف إلى مناطق أخرى من البلاد، مثل إقليم دارفور غرب السودان.