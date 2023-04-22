رئيس الأركان الأميركي يبحث مع البرهان سلامة مواطنيه

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) أمس الجمعة إن الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة بحث في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان سلامة الأميركيين، وفق وكالة رويترز.

يأتي ذلك في الوقت الذي تدرس فيه واشنطن خيارات محتملة لإخلاء سفارتها في خضم القتال الدائر في العاصمة السودانية. وذكر بيان صادر عن مكتب الجنرال ميلي «ناقش الزعيمان سلامة الأميركيين وتطورات الوضع في السودان».