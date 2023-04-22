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رئيس الأركان الأميركي يبحث مع البرهان سلامة مواطنيه

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 أبريل 2023, 01:08 صباحا
رئيس الأركان الأميركي يبحث مع البرهان سلامة مواطنيه
رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان. (أرشيفية: الإنترنت)
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قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) أمس الجمعة إن الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة بحث في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان سلامة الأميركيين، وفق وكالة رويترز.

يأتي ذلك في الوقت الذي تدرس فيه واشنطن خيارات محتملة لإخلاء سفارتها في خضم القتال الدائر في العاصمة السودانية. وذكر بيان صادر عن مكتب الجنرال ميلي «ناقش الزعيمان سلامة الأميركيين وتطورات الوضع في السودان».

بلينكن تحدث مع طرفي الصراع في السودان قبل إعلان وقف إطلاق النار
وفي وقت سابق، تحدث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية محمد حمدان دقلو. وقال بلينكن إنه يرحب بإعلان وقف إطلاق النار في عيد الفطر لمدة ثلاثة أيام.

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