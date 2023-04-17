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إصابة 4 جنود أتراك في هجمات بشمال سورية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 أبريل 2023, 12:21 صباحا
إصابة 4 جنود أتراك في هجمات بشمال سورية
جنود أتراك على متن دبابة في سورية (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، أن أربعة جنود أتراك أصيبوا في هجمات بالمدفعية والصواريخ شنها مسلحون أكراد على قواعد في شمال سورية، مما دفعها للرد بهجوم مضاد.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن الهجمات نفذتها «وحدات حماية الشعب الكردية» السورية، التي تقود قوات «سورية الديمقراطية» المتحالفة مع الولايات المتحدة، وكذلك حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا والدول الغربية «جماعة إرهابية»، وفق وكالة «رويترز».

وتوغلت تركيا عسكريا عبر الحدود في شمال سورية عدة مرات في السنوات الماضية ولديها عشرات القواعد هناك.

وأضافت الوزارة إن الجنود الأربعة نقلوا إلى المستشفى. وأضافت أنه جرى الرد على المهاجمين بشن ما يكفي من الهجمات القوية على أهداف تابعة لهم.

إردوغان: نأمل مواصلة الجهود ضد المسلحين في شمال سورية خلال الفترة المقبلة
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق اليوم إنه «لا يمكن للشعب التركي الشعور بالأمان أصلا في ظل وجود تنظيم إرهابي مسلح» في شمال سورية والعراق.

وتابع في كلمة ألقاها في مدينة شانلي أورفا بجنوب شرق تركيا: «نأمل في الفترة (الرئاسية) المقبلة أن نواصل جهودنا بشكل متزايد في هذا الاتجاه»، مشيرًا إلى الانتخابات المقرر إجراؤها في 14 مايو المقبل.

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