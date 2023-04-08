البحرية الأميركية ترسل غواصة تعمل بـ«النووي» إلى الشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط

قالت البحرية الأميركية، اليوم السبت، إن غواصة تعمل بالطاقة النووية ومزودة بصواريخ موجهة تعمل في الشرق الأوسط دعما للأسطول الخامس الأميركي الذي يتخذ من البحرين مقرا له.

وذكر تيموثي هوكينز، المتحدث باسم البحرية، في بيان أن الغواصة فلوريدا دخلت المنطقة يوم الخميس وبدأت في عبور قناة السويس. وأضاف «أنها قادرة على حمل ما يصل إلى 154 صاروخ كروز من طراز (توماهوك)، وأُرسلت إلى الأسطول الخامس الأميركي للمساعدة على نشر الأمن والاستقرار البحريين في المنطقة».

ما هو الأسطول الخامس الأميركي؟

يشار إلى أن الأسطول الخامس الأميركي تابع لسلاح البحرية الأميركي، يتخد من المياه الإقليمية المقابلة للبحرين قاعدة له. ومنذ يوليو 1995 استضافت البحرين هذا الأسطول.

يضم الأسطول الخامس حاملة طائرات أميركية وعددا من الغواصات الهجومية والمدمرات البحرية وأكثر من 70 مقاتلة، إضافة إلى قاذفات القنابل والمقاتلات التكتيكية وطائرات التزويد بالوقود.