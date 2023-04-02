قوات الاحتلال تحاول إخراج فلسطينيين من المصلى القبلي بالمسجد الأقصى

القاهرة - بوابة الوسط

حاولت الشرطة الإسرائيلية إخراج فلسطينيين من المصلى القبلي داخل المسجد الأقصى، مساء السبت، حسب وكالة «الأناضول»؛ وذلك بعد ساعات من التوتر شهدت مقتل فلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي.

واعتقلت قوات الاحتلال مساء مواطنا من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى في القدس المحتلة، كما مددت سلطات تل أبيب اعتقال 6 شبان من مدينة القدس، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ونهار السبت، قتل شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال في القدس والخليل، وأصيب آخرون في الخليل ورام الله، فيما جرى اعتقال 5 فلسطينيين من القدس ورام الله.

مستوطنون يهاجمون مركبات الفلسطينيين

وهاجم المستوطنون مركبات جنوب نابلس، وقطعوا أشتال زيتون في بيت لحم.

وقتل الشاب محمد العصيبي (26 عاما) من بلدة حورة في النقب، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب باب السلسلة أحد الأبواب المؤدية إلى باحات المسجد الأقصى.

وفي محافظة الخليل، قتل محمد رائد نايف برادعية (23 عاما) من بلدة صوريف شمال غرب المحافظة برصاص قوات الاحتلال أيضا قرب بلدة بيت أمر شمالاً.