  • Alwasat News
Atwasat

اتصالات «إيطالية - جزائرية» لدعم تونس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 مارس 2023, 02:51 مساء
اتصالات «إيطالية - جزائرية» لدعم تونس
الرئيس التونسي قيس سعيد. (الإنترنت)
alwasat radio

فيما يكتسب الملف التونسي أهمية لدى إيطاليا والجزائر، يجري البلدان حاليا اتصالات مكثفة حول هذا الملف وسط توقعات بمبادرات أكثر من الجانب الإيطالي أو الجزائري لدعم تونس حيث يعد وضعها المالي محل اهتمام كبير لدى روما والجزائر.

من جهته، أجرى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، أمس، محادثة هاتفية مع نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون حيث دعاه إلى المشاركة في الاجتماع المقبل للدورة التاسعة من حوارات البحر المتوسط ​​2023 وهو منتدى رفيع المستوى حول الحوار في المتوسط ​​الذي سيعقد في روما في الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر من هذا العام، وفقا لموقع «ديكود 39» الإيطالي.

أزمة اقتصادية في تونس
وتسلط الأزمة الاقتصادية والمالية الخطيرة التي تعيشها تونس حاليا، بين تزايد التضخم وارتفاع الإنفاق العام، الضوء على الإصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي كشرط ضروري لصرف قرض بقيمة 1.9 مليار يورو في أربعة أشهر والذي جرى الاتفاق عليه في أكتوبر الماضي ولكن تعثر الحصول عليه.

من جانبه، شدد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، في تصريحات إذاعية، على ضرورة الحاجة الماسة إلى مساعدة اقتصادية لتونس والحاجة للإصلاحات. وحسب محللين من المهم بالنسبة لتاياني المحافظة على اتصال مع نظيره الجزائري الجديد أحمد عطاف للحديث عن العلاقات الثنائية التي تعززت خلال حكومة ماريو دراجي وتوطيدها في عهد جورجيا ميلوني، إضافة إلى الوضع في تونس والأزمة في ليبيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - يحدث في رمضان!

كاريكاتير خيري - يحدث في رمضان!
زيلينسكي: أوكرانيا أعادت منظومات دفاع جوي غربية لأنها لم تعمل

زيلينسكي: أوكرانيا أعادت منظومات دفاع جوي غربية لأنها لم تعمل
«بوابة الوسط» تستعرض برنامج بناء الأجسام الليبية في العام 2023

«بوابة الوسط» تستعرض برنامج بناء الأجسام الليبية في العام 2023
«أساطير الأكل» (2) - رحاليستا يجرب الأكل في بلد جيفارا، كوبا

«أساطير الأكل» (2) - رحاليستا يجرب الأكل في بلد جيفارا، كوبا
«أفضل شيف» | الحلقة الرابعة

«أفضل شيف» | الحلقة الرابعة
«أرزاق تساق 2023» (حـ4): بائع المناديل

«أرزاق تساق 2023» (حـ4): بائع المناديل
خلونا نحلموا 4 (حـ4): الإسكان والشباب

خلونا نحلموا 4 (حـ4): الإسكان والشباب
«أكلات ماجدة 2» (حـ4): السمبوسة الهندية والدبلة

«أكلات ماجدة 2» (حـ4): السمبوسة الهندية والدبلة
«كتب ليبية 2» (ح2): كتاب «حنين الألوان» عن الفن وعوض اعبيده،

«كتب ليبية 2» (ح2): كتاب «حنين الألوان» عن الفن وعوض اعبيده،
«ما وراء التاريخ»: لاثرون 2

«ما وراء التاريخ»: لاثرون 2
كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار اللحوم

كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار اللحوم
العفو الدولية رصدت «ازدواجية المعايير»: استجابة عالمية لأوكرانيا وصمت مع الفلسطينيين

العفو الدولية رصدت «ازدواجية المعايير»: استجابة عالمية لأوكرانيا وصمت مع ...
بعثة تقصي الحقائق تعلن إعداد قائمة بالمسؤولين المحتملين عن الانتهاكات في ليبيا

بعثة تقصي الحقائق تعلن إعداد قائمة بالمسؤولين المحتملين عن الانتهاكات في ليبيا
«تقصي الحقائق»: قوات أمنية وميليشيات ارتكبت جرائم حرب في ليبيا.. وندعو لآلية تحقيق دولية مستقلة

«تقصي الحقائق»: قوات أمنية وميليشيات ارتكبت جرائم حرب في ليبيا.. وندعو لآلية ...
ما هو الوقود الإلكتروني وموعد استخدامه؟

ما هو الوقود الإلكتروني وموعد استخدامه؟
12 فئة من مرضى السكري الصوم خطر عليهم.. من هم؟

12 فئة من مرضى السكري الصوم خطر عليهم.. من هم؟
بعد مذكرة توقيف بحقه.. هل تسلم فرنسا زعيم «فاكت» في ليبيا إلى تشاد؟

بعد مذكرة توقيف بحقه.. هل تسلم فرنسا زعيم «فاكت» في ليبيا إلى تشاد؟
ما تفاصيل الاستراتيجية «العشرية» لأميركا في ليبيا؟

ما تفاصيل الاستراتيجية «العشرية» لأميركا في ليبيا؟
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الرئيس الصيني يشيد بالاتفاق السعودي - الإيراني
الرئيس الصيني يشيد بالاتفاق السعودي - الإيراني
تونس تبدأ قطع الماء ليلا ببعض المناطق وسط أزمة جفاف
تونس تبدأ قطع الماء ليلا ببعض المناطق وسط أزمة جفاف
خطوة أخرى في «الشيوخ الأميركي» صوب إلغاء تفويضي حربي العراق
خطوة أخرى في «الشيوخ الأميركي» صوب إلغاء تفويضي حربي العراق
وزير الداخلية الإيطالي: لولا تونس لتضاعفت تدفقات الهجرة
وزير الداخلية الإيطالي: لولا تونس لتضاعفت تدفقات الهجرة
«استشهاد» فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال في فبراير
«استشهاد» فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال في فبراير
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
يختا صدّام حسين شاهدان على «بذخ» النظام السابق
يختا صدّام حسين شاهدان على «بذخ» النظام السابق...
إحالة وزير المالية القطري السابق لمحكمة الجنايات بتهمة الرشوة
إحالة وزير المالية القطري السابق لمحكمة الجنايات بتهمة ......
بالأغلبية.. «النواب» الأردني يصوت على طرد السفير الإسرائيلي
بالأغلبية.. «النواب» الأردني يصوت على طرد السفير الإسرائيلي...
الرئيس السوري يصل الإمارات في زيارة رسمية
الرئيس السوري يصل الإمارات في زيارة رسمية...
استقالة وزير الداخلية التونسي
استقالة وزير الداخلية التونسي...
المزيد
اتصالات «إيطالية - جزائرية» لدعم تونس
اتصالات «إيطالية - جزائرية» لدعم تونس...
الرئيس السوري يعين وزيرا جديدا للنفط في تعديل وزاري
الرئيس السوري يعين وزيرا جديدا للنفط في تعديل وزاري...
واشنطن تفرض عقوبات على أبناء عمومة الأسد بتهمة تهريب الكبتاغون
واشنطن تفرض عقوبات على أبناء عمومة الأسد بتهمة تهريب ......
«استشهاد» فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال في فبراير
«استشهاد» فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال في ......
وزير الداخلية الإيطالي: لولا تونس لتضاعفت تدفقات الهجرة
وزير الداخلية الإيطالي: لولا تونس لتضاعفت تدفقات الهجرة...
المزيد