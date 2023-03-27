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البيت الأبيض: لم نشهد أي هجمات خلال 36 ساعة مضت في سورية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 مارس 2023, 08:08 مساء
البيت الأبيض: لم نشهد أي هجمات خلال 36 ساعة مضت في سورية
مقر البيت الأبيض في واشنطن. (الإنترنت)
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قال الناطق باسم البيت الأبيض جون كيربي اليوم الإثنين إن الولايات المتحدة لم تشهد أي هجمات أو ردود فعل أخرى خلال 36 ساعة مضت في سورية. وأضاف أن الولايات المتحدة لا تزال يقظة بعد هجوم على قاعدة أميركية في سورية في 23 مارس، ما أدى إلى مقتل متعاقد أميركي وإصابة آخر ومعه خمسة جنود أميركيين.

ضربات جوية أميركية
وفجر الجمعة الماضية، قُتل 19 مقاتلاً، غالبيتهم من المجموعات الموالية لإيران، جراء ضربات جوية أميركية في شرق سورية ردًا على ضربة بطائرة مسيّرة قتلت متعاقدًا أميركيًا، فيما أكدت واشنطن أنها لا تسعى لتصعيد مع طهران. وليل الجمعة، عاد واستهدف مقاتلون موالون لإيران قواعد تتواجد فيها قوات أميركية.

 فيما ردت الأخيرة بتنفيذ ضربات جوية جديدة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أشار إلى وقوع أضرار مادية فقط. ويطغى هدوء حذر على المنطقة منذ ذلك الحين.
 

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