وزير الخارجية التركي يصل القاهرة في أول زيارة منذ أكثر من 10 أعوام

القاهرة - بوابة الوسط

وصل وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إلى القاهرة، اليوم السبت، على رأس وفد في زيارة قصيرة لمصر تستغرق عدة ساعات هي الأولى منذ أكثر من 10 أعوام يبحث خلالها ملف العلاقات المصرية- التركية.

وكان السفير إيهاب نصر مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية وأعضاء السفارة التركية لدى مصر في استقبال أوغلو، بصالة كبار الزوار بمطار القاهرة ، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

تدشين لمسار استعادة العلاقات الطبيعية

وقال الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، أمس الجمعة، إن «زيارة وزير خارجية تركيا إلى مصر تُعد بمثابة تدشين لمسار استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين، وإطلاق حوار مُعمق حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وبهدف الوصول إلى تفاهم مشترك يحقق مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين».

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وأوضح أبو زيد، أن سامح شكرى سيستقبل نظيره التركي في لقاء ثنائى بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير، يعقبه مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.