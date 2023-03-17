وزير الخارجية التركي يزور مصر غدا.. والقاهرة تعلق

القاهرة - بوابة الوسط

يزور وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، القاهرة غدا السبت، بعد سنوات من التوتر بين البلدين، على خلفية العديد من الملفات الإقليمية.

وقال الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في بيان اليوم، إن زيارة وزير خارجية تركيا إلي مصر غدا السبت، تُعد بمثابة تدشين لمسار استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين.

«إطلاق حوار مُعمق»

وتابع أن الزيارة تستهدف «إطلاق حوار مُعمق» حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، «وبهدف الوصول إلى تفاهم مشترك يحقق مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين».

- مباحثات بين شكري وتشاووش أوغلو في أضنة التركية

وأوضح أبو زيد، أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، سيستقبل نظيره التركى فى لقاء ثنائى بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير، يعقبه مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين، علي أن يعقب ذلك مؤتمر صحفى مشترك.