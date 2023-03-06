  • Alwasat News
Atwasat

البنك الدولي يعلّق التعاون مع تونس إثر تصريحات سعيّد بشأن مهاجرين أفارقة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 مارس 2023, 10:17 مساء
البنك الدولي يعلّق التعاون مع تونس إثر تصريحات سعيّد بشأن مهاجرين أفارقة
الرئيس التونسي قيس سعيد. (الإنترنت)
alwasat radio

علّق البنك الدولي «حتى إشعار آخر» تعاونه مع تونس بعد الاعتداءات على مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء في أعقاب خطاب ألقاه الرئيس قيس سعيّد في نهاية فبراير ندّد فيه بـ«جحافل المهاجرين غير النظاميين».

وقال رئيس البنك ديفيد مالباس في مذكرة بعثها إلى الموظفين واطلعت عليها وكالة «فرانس برس» الإثنين، إن خطاب سعيّد تسبب في «مضايقات بدوافع عنصرية وحتى حوادث عنف»، وإن المؤسسة أرجأت اجتماعا كان مبرمجا مع تونس حتى تنتهي من تقييم الوضع، وفق «فرانس برس».

ن 300 مالي وعاجي يعودون  إلى بلادهم
وعاد ما يقرب من 300 مالي وعاجي إلى بلادهم السبت من تونس في إطار عمليّات إجلاء مهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء، إثر اعتداءات تعرضوا لها بعد خطاب عنيف ضدهم أدلى به الرئيس قيس سعيّد.

- سعيد يدعو لـ«إجراءات عاجلة» مع المهاجرين
-  بدء عمليات إجلاء نحو 300 مهاجر من تونس إلى ساحل العاج ومالي

وشدّد الرئيس التونسي في خطاب أدلى به في 21 فبراير على وجوب اتّخاذ «إجراءات عاجلة» لوقف تدفّق المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، مؤكّداً أنّ هذه الظاهرة تؤدّي إلى «عنف وجرائم»، ومنددًا بـ«مشروع إجرامي لتغيير التركيبة السكانية» في البلاد.

وأقلعت السبت من تونس طائرتان تقلان نحو 300 مهاجر متجهتان نحو مالي وساحل العاج.

منظمات حقوقية تونسية ودولية تندد بتصريحات قيس
ومساء السبت، وصل 135 ماليا إلى باماكو، حسب صحفي في وكالة «فرانس برس». وكان في استقبالهم وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى ساديو كامارا ووزير الماليين المقيمين بالخارج الحمد أغ إيلين الذي أوضح أن الحكومة المالية استأجرت الطائرة. وبحسب الوزير، كان على متن الطائرة 97 رجلا و25 امرأة و13 طفلا.

في أبيدجان، هبطت أيضًا طائرة ركاب تقل 145 راكبًا مساءً. واستقبلهم رئيس الحكومة وعدد من الوزراء. ونُقلوا إلى مركز استقبال حيث سيقضون ثلاثة أيام لتلقي رعاية طبية ونفسية قبل لمّ شملهم مع عائلاتهم. وكانت رحلة أولى أعادت حوالى خمسين غينيًا إلى بلدهم الأربعاء.

وندّدت منظمات حقوقية تونسية ودولية عدة بتصريحات سعيّد واعتبرتها «عنصرية» و«تدعو إلى الكراهية». كما أثار خطابه جدلًا واسعًا في تونس، في وقت تكثّفت الاعتداءات ضد مهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء. وتدفّق المئات من هؤلاء، وبعضهم مقيمون بصورة قانونية في البلاد، إلى سفاراتهم طالبين مغادرة تونس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«سان جرمان»: نيمار سيخضع لعملية جراحية في الكاحل وسيغيب بين «3 و4 أشهر»

«سان جرمان»: نيمار سيخضع لعملية جراحية في الكاحل وسيغيب بين «3 و4 أشهر»
نادر كارة: محمد صلاح فخر وقدوة لكل شاب عربي

نادر كارة: محمد صلاح فخر وقدوة لكل شاب عربي
ترامب يعد بإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية «الكارثية» في يوم واحد

ترامب يعد بإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية «الكارثية» في يوم واحد
مكتبة الملك إدريس توجه «دعوة عامة» لحضور مؤتمرها العلمي الثاني

مكتبة الملك إدريس توجه «دعوة عامة» لحضور مؤتمرها العلمي الثاني
عبدالحميد بسيوني يصل البيضاء لتسلم مهام تدريب الأخضر

عبدالحميد بسيوني يصل البيضاء لتسلم مهام تدريب الأخضر
هاري وميغن تلقيا دعوة لحضور مراسم تتويج تشارلز الثالث

هاري وميغن تلقيا دعوة لحضور مراسم تتويج تشارلز الثالث
حرب أوكرانيا.. النرويج تجني عائدات غير مسبوقة من النفط والغاز

حرب أوكرانيا.. النرويج تجني عائدات غير مسبوقة من النفط والغاز
رئيس اتحاد الكرة الليبي الأسبق العربي يشكو من صراخ بعض المعلقين العرب

رئيس اتحاد الكرة الليبي الأسبق العربي يشكو من صراخ بعض المعلقين العرب
بريطانيا: الجيش الروسي يجدّد دبابات سوفياتية عمرها 60 عاماً

بريطانيا: الجيش الروسي يجدّد دبابات سوفياتية عمرها 60 عاماً
تين هاغ: أنا متفاجئ من انهيار الفريق في الشوط الثاني أمام ليفربول

تين هاغ: أنا متفاجئ من انهيار الفريق في الشوط الثاني أمام ليفربول
كاريكاتير خيري - إقرار التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري

كاريكاتير خيري - إقرار التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري
موسكو بين تخليد وإدانة الزعيم السوفياتي ستالين في الذكرى الـ70 لوفاته

موسكو بين تخليد وإدانة الزعيم السوفياتي ستالين في الذكرى الـ70 لوفاته
«الكوابيس» ما زالت تلاحق سكان كهرمان مرعش التركية بعد شهر من الزلزال

«الكوابيس» ما زالت تلاحق سكان كهرمان مرعش التركية بعد شهر من الزلزال
شاهد.. «في التسعين» عبر «WTV» يناقش أسباب تهديد الدوري الليبي بالتوقف

شاهد.. «في التسعين» عبر «WTV» يناقش أسباب تهديد الدوري الليبي بالتوقف
تعرف على ترتيب المجموعتين بعد نهاية الأسبوع الثالث لإياب الدوري

تعرف على ترتيب المجموعتين بعد نهاية الأسبوع الثالث لإياب الدوري
كاريكاتير حليم - البيئة وموسم الرحلات في ليبيا

كاريكاتير حليم - البيئة وموسم الرحلات في ليبيا
جريدة «الوسط»: باتيلي يناور لفرض حل من خارج الصندوق

جريدة «الوسط»: باتيلي يناور لفرض حل من خارج الصندوق
كاريكاتير خيري - احتجاز الناشط المدني أحمد التواتي في بنغازي

كاريكاتير خيري - احتجاز الناشط المدني أحمد التواتي في بنغازي
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
وزير الدفاع الأميركي يصل الأردن في مستهل جولة بالشرق الأوسط تشمل مصر وإسرائيل
وزير الدفاع الأميركي يصل الأردن في مستهل جولة بالشرق الأوسط تشمل ...
دمشق تدين زيارة رئيس أركان الجيوش الأميركية إلى شمال شرق سورية
دمشق تدين زيارة رئيس أركان الجيوش الأميركية إلى شمال شرق سورية
«القاعدة» في اليمن يقر بمقتل قيادي سعودي بارز في التنظيم إثر غارة أميركية
«القاعدة» في اليمن يقر بمقتل قيادي سعودي بارز في التنظيم إثر غارة...
فرار 4 «إرهابيين» من سجن في موريتانيا
فرار 4 «إرهابيين» من سجن في موريتانيا
الاتحاد الأفريقي يلغي مؤتمر تونس بسبب أزمة المهاجرين
الاتحاد الأفريقي يلغي مؤتمر تونس بسبب أزمة المهاجرين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب السعودية
زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب السعودية...
الرئيس التونسي يطرد مسؤولة أوروبية بسبب «تدخل سافر في الشأن الداخلي»
الرئيس التونسي يطرد مسؤولة أوروبية بسبب «تدخل سافر في الشأن ......
هزة أرضية في مصر بقوة 4.1 يشعر بها سكان القاهرة
هزة أرضية في مصر بقوة 4.1 يشعر بها سكان القاهرة...
شام.. طفلة سورية نجت من الزلزال لتهدد «متلازمة الهرس» ساقيها (فيديو)
شام.. طفلة سورية نجت من الزلزال لتهدد «متلازمة الهرس» ساقيها......
معهد رصد الزلزال في مصر: شعور بعض السكان بالهزة الأرضية التى بلغت قوتها 6.4 درجات
معهد رصد الزلزال في مصر: شعور بعض السكان بالهزة الأرضية التى......
المزيد
البنك الدولي يعلّق التعاون مع تونس إثر تصريحات سعيّد بشأن مهاجرين أفارقة
البنك الدولي يعلّق التعاون مع تونس إثر تصريحات سعيّد بشأن ......
ملك الأردن يبلغ وزير الدفاع الأميركي بخطورة تصاعد العنف في الضفة الغربية
ملك الأردن يبلغ وزير الدفاع الأميركي بخطورة تصاعد العنف في ......
«حزب الله» يعلن دعمه وصول سليمان فرنجية إلى سدّة الرئاسة في لبنان
«حزب الله» يعلن دعمه وصول سليمان فرنجية إلى سدّة الرئاسة في ......
الاتحاد الأفريقي يلغي مؤتمر تونس بسبب أزمة المهاجرين
الاتحاد الأفريقي يلغي مؤتمر تونس بسبب أزمة المهاجرين...
فرار 4 «إرهابيين» من سجن في موريتانيا
فرار 4 «إرهابيين» من سجن في موريتانيا...
المزيد