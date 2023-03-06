البنك الدولي يعلّق التعاون مع تونس إثر تصريحات سعيّد بشأن مهاجرين أفارقة

القاهرة - بوابة الوسط

علّق البنك الدولي «حتى إشعار آخر» تعاونه مع تونس بعد الاعتداءات على مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء في أعقاب خطاب ألقاه الرئيس قيس سعيّد في نهاية فبراير ندّد فيه بـ«جحافل المهاجرين غير النظاميين».

وقال رئيس البنك ديفيد مالباس في مذكرة بعثها إلى الموظفين واطلعت عليها وكالة «فرانس برس» الإثنين، إن خطاب سعيّد تسبب في «مضايقات بدوافع عنصرية وحتى حوادث عنف»، وإن المؤسسة أرجأت اجتماعا كان مبرمجا مع تونس حتى تنتهي من تقييم الوضع، وفق «فرانس برس».

ن 300 مالي وعاجي يعودون إلى بلادهم

وعاد ما يقرب من 300 مالي وعاجي إلى بلادهم السبت من تونس في إطار عمليّات إجلاء مهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء، إثر اعتداءات تعرضوا لها بعد خطاب عنيف ضدهم أدلى به الرئيس قيس سعيّد.

- سعيد يدعو لـ«إجراءات عاجلة» مع المهاجرين

- بدء عمليات إجلاء نحو 300 مهاجر من تونس إلى ساحل العاج ومالي

وشدّد الرئيس التونسي في خطاب أدلى به في 21 فبراير على وجوب اتّخاذ «إجراءات عاجلة» لوقف تدفّق المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، مؤكّداً أنّ هذه الظاهرة تؤدّي إلى «عنف وجرائم»، ومنددًا بـ«مشروع إجرامي لتغيير التركيبة السكانية» في البلاد.

وأقلعت السبت من تونس طائرتان تقلان نحو 300 مهاجر متجهتان نحو مالي وساحل العاج.

منظمات حقوقية تونسية ودولية تندد بتصريحات قيس

ومساء السبت، وصل 135 ماليا إلى باماكو، حسب صحفي في وكالة «فرانس برس». وكان في استقبالهم وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى ساديو كامارا ووزير الماليين المقيمين بالخارج الحمد أغ إيلين الذي أوضح أن الحكومة المالية استأجرت الطائرة. وبحسب الوزير، كان على متن الطائرة 97 رجلا و25 امرأة و13 طفلا.

في أبيدجان، هبطت أيضًا طائرة ركاب تقل 145 راكبًا مساءً. واستقبلهم رئيس الحكومة وعدد من الوزراء. ونُقلوا إلى مركز استقبال حيث سيقضون ثلاثة أيام لتلقي رعاية طبية ونفسية قبل لمّ شملهم مع عائلاتهم. وكانت رحلة أولى أعادت حوالى خمسين غينيًا إلى بلدهم الأربعاء.

وندّدت منظمات حقوقية تونسية ودولية عدة بتصريحات سعيّد واعتبرتها «عنصرية» و«تدعو إلى الكراهية». كما أثار خطابه جدلًا واسعًا في تونس، في وقت تكثّفت الاعتداءات ضد مهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء. وتدفّق المئات من هؤلاء، وبعضهم مقيمون بصورة قانونية في البلاد، إلى سفاراتهم طالبين مغادرة تونس.