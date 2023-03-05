دمشق تدين زيارة رئيس أركان الجيوش الأميركية إلى شمال شرق سورية

القاهرة - بوابة الوسط

دانت وزارة الخارجية السورية، الأحد، زيارة رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة إلى إحدى قواعد قواته في شمال شرق سورية، ووصفتها بــ«غير الشرعية».

والسبت، قام الجنرال مارك ميلي بزيارة خاطفة إلى سورية تفقد خلالها قاعدة لقواته في مناطق سيطرة قوات سورية الديمقراطية، وعلى رأسها المقاتلون الأكراد، بحسب «فرانس برس».

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عن مصدر في الخارجية قوله إن «سورية تدين بشدة الزيارة غير الشرعية لرئيس هيئة الأركان الأميركي إلى قاعدة عسكرية أميركية غير شرعية في شمال شرق سورية».

«انتهاك صارخ لسيادة وحرمة» الأراضي السورية

واعتبر المصدر أن الزيارة تُشكل «انتهاكًا صارخًا لسيادة وحرمة» الأراضي السورية، مطالبًا «الإدارة الأميركية بالتوقف فورًا عن انتهاكاتها الممنهجة والمستمرة للقانون الدولي ووقف دعمها لميليشيات مسلحة انفصالية».

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وتصف دمشق انتشار القوات الأميركية في مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد بـ«الاحتلال». كما تدين تحالف المقاتلين الأكراد مع واشنطن وتحمل عليهم «نزعتهم الانفصالية»، فيما ينفي المسؤولون الأكراد أي طموحات انفصالية مؤكدين أنهم يسعون للحفاظ على مكتسبات إدارتهم الذاتية.

الزيارة الأولى لميلي إلى سورية

وأوضح الناطق باسم ميلي، الكولونيل دايف باتلر، أن زيارة ميلي السبت إلى شمال شرق سورية كان هدفها لقاء القوات المتواجدة هناك. وهذه الزيارة الأولى لميلي إلى سورية منذ تسلمه رئاسة هيئة الأركان الأميركية المشتركة في 2019، إلا أنه كان زارها سابقًا حين كان رئيسًا لأركان الجيش.

وأضاف باتلر أنه خلال الزيارة تلقى ميلي «آخر التطورات حول مهمة مكافحة تنظيم داعش، وتفقّد تدابير الحماية، كما قيّم جهود الترحيل من مخيم الهول»، الذي يقطنه أكثر من 50 ألف شخص، غالبيتهم نساء وأطفال، بينهم أكثر من عشرة آلاف من عائلات مقاتلي التنظيم الأجانب، الذين لم تستعدهم دولهم.

ينتشر 900 جندي أميركي ضمن قوات التحالف

ويُعد التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش»، والذي تقوده واشنطن، الداعم الرئيسي لقوات سورية الديمقراطية، وعمودها الفقري وحدات حماية الشعب الكردية. وينتشر 900 جندي أميركي ضمن قوات التحالف في مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد، ويتواجدون في قواعد عدة في محافظة الحسكة (شمال شرق) والرقة (شمال) ودير الزور (شرق).

منذ إعلان القضاء على «دولة الخلافة» العام 2019، تلاحق قوات سورية الديمقراطية بدعم أميركي قياديي التنظيم وعناصره الذين ما زالوا يشنون هجمات بعبوات ناسفة او اغتيالات أو اعتداءات مسلحة في مناطق عدة. ونجحت القوات الأميركية في تصفية أو اعتقال قادة في عمليات عدة.

وفي 19 فبراير الماضي، أعلن الجيش الأميركي أنه اعتقل بالتعاون مع قوات سورية الديمقراطية قياديًا في التنظيم، في عملية أتت غداة أخرى أصيب خلالها أربعة جنود أميركيين وقتل فيها قيادي «إرهابي».