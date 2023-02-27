  • Alwasat News
Atwasat

فرنسا تعتبر أن «أعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين غير مقبولة»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 فبراير 2023, 02:02 مساء
فرنسا تعتبر أن «أعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين غير مقبولة»
alwasat radio

اعتبرت فرنسا اليوم الإثنين أن «أعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين غير مقبولة» في الضفة الغربية المحتلة بعد هجوم نفذه مستوطنون على قرية انتقاما لمقتل إسرائيليين اثنين.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان "«فرنسا تدين بشدة الهجوم الذي أسفر عن مقتل إسرائيليين في 26 فبراير. أعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين غير مقبولة»، وفق وكالة فرانس برس.  وأعربت باريس عن خوفها من أن يخرج الوضع في الضفة الغربية المحتلة عن «السيطرة».

وفي وقت سابق، رأت الحكومة الألمانية اليوم الإثنين ضرورة ملحة لما وصفته بـ«تجنب تصعيد الوضع المتوتر» أصلا في الضفة الغربية المحتلة بعد هجوم مستوطنين إسرائيليين على قرية انتقاما لمقتل اثنين منهما.  وقال كريستوفر برغر الناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية خلال مؤتمر صحفي «من الملح احترام الاتفاقات لتجنب التصعيد وأن يلتزم الجميع الآن بعدم تأجيج وضع متوتر جدا في الأصل».

اجتماع العقبة
وتعهد مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون في ختام اجتماع، هو الأول من نوعه منذ سنوات، عُقِد أمس الأحد في مدينة العقبة الساحلية جنوب الأردن بـ«خفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف».

وشارك في الاجتماع رئيس جهاز الاستخبارات الفلسطيني ماجد فرج ورئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي «شين بيت» رونين بار ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هانغبي ومنسق البيت الأبيض للشؤون الأمنية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك بحضور مسؤولين أمنيين من الأردن ومصر.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - الانتخابات والسلطة في ليبيا

كاريكاتير حليم - الانتخابات والسلطة في ليبيا
مخترع الهاتف.. هل سرق غراهام بيل إنجاز شخص آخر؟

مخترع الهاتف.. هل سرق غراهام بيل إنجاز شخص آخر؟
دراسة حديثة توصي الرجال بتناول المشروبات الغازية

دراسة حديثة توصي الرجال بتناول المشروبات الغازية
الديوك تجذب عشاق المصارعة في العراق

الديوك تجذب عشاق المصارعة في العراق
أميركا عن التزام الإسرائيليين والفلسطينيين بـ«تهدئة العنف»: التنفيذ سيكون أمرا حاسما

أميركا عن التزام الإسرائيليين والفلسطينيين بـ«تهدئة العنف»: التنفيذ سيكون أمرا ...
السودان.. سوء التغذية يهدد حياة الأطفال في وسط أزمة غذاء حادة

السودان.. سوء التغذية يهدد حياة الأطفال في وسط أزمة غذاء حادة
صالح جعودة ينفي التوقيع على بيان متداول يزعم موافقة أعضاء بمجلس الدولة على التعديل الدستوري

صالح جعودة ينفي التوقيع على بيان متداول يزعم موافقة أعضاء بمجلس الدولة على ...
المشري يبحث مستجدات العملية السياسية والانتخابات مع برلماني ألماني

المشري يبحث مستجدات العملية السياسية والانتخابات مع برلماني ألماني
«تايمز» البريطانية: مكافأة بقيمة 13 مليون يورو لمدير «بريتش بتروليوم»

«تايمز» البريطانية: مكافأة بقيمة 13 مليون يورو لمدير «بريتش بتروليوم»
حملة تضامن مع رجل تركي بعد نشر صورته ممسكا بيد ابنته المتوفاة تحت الأنقاض

حملة تضامن مع رجل تركي بعد نشر صورته ممسكا بيد ابنته المتوفاة تحت الأنقاض
ميسي يقترب من جائزة الأفضل في العالم على حساب مبابي.. الإثنين

ميسي يقترب من جائزة الأفضل في العالم على حساب مبابي.. الإثنين
جريدة سويسرية: الأموال المختلسة من مصرف لبنان جرى تحويلها إلى 12 مصرفا سويسريا

جريدة سويسرية: الأموال المختلسة من مصرف لبنان جرى تحويلها إلى 12 مصرفا سويسريا
الدنمارك تفتح ملجأ قديما مضادا للأسلحة النووية وسط مخاوف من عودة الحرب الباردة

الدنمارك تفتح ملجأ قديما مضادا للأسلحة النووية وسط مخاوف من عودة الحرب الباردة
الأهلي طرابلس يتصدر دوري الآمال لكرة القدم

الأهلي طرابلس يتصدر دوري الآمال لكرة القدم
انتهت في «الكونفدرالية»: الأخضر يخسر بهدف أمام لوبوبو الكونغولي

انتهت في «الكونفدرالية»: الأخضر يخسر بهدف أمام لوبوبو الكونغولي
انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. الأهلي بنغازي ينتصر على الهلال بهدف في «دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. الأهلي بنغازي ينتصر على الهلال بهدف في «دورينا»
اتهام بالقتل لزوج امرأة عثر على جثتها مقطعة بحديقة باريسية

اتهام بالقتل لزوج امرأة عثر على جثتها مقطعة بحديقة باريسية
المشري: باتيلي اقترح تشكيل لجنة للانتخابات يعتمد قراراتها بنفسه

المشري: باتيلي اقترح تشكيل لجنة للانتخابات يعتمد قراراتها بنفسه
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«سانا»: وزير الخارجية المصري يصل دمشق
«سانا»: وزير الخارجية المصري يصل دمشق
الأسد يلتقي شكري.. رسالة تضامن مصرية مع سورية
الأسد يلتقي شكري.. رسالة تضامن مصرية مع سورية
أميركا عن التزام الإسرائيليين والفلسطينيين بـ«تهدئة العنف»: التنفيذ سيكون أمرا حاسما
أميركا عن التزام الإسرائيليين والفلسطينيين بـ«تهدئة العنف»: ...
فيديو: مستوطنون يهاجمون منازل فلسطينيين ويضرمون النيران في ممتلكاتهم
فيديو: مستوطنون يهاجمون منازل فلسطينيين ويضرمون النيران في ...
المقداد: دور مصري كبير في مواجهة النتائج الكارثية لزلزال سورية
المقداد: دور مصري كبير في مواجهة النتائج الكارثية لزلزال سورية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب السعودية
زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب السعودية...
الرئيس التونسي يطرد مسؤولة أوروبية بسبب «تدخل سافر في الشأن الداخلي»
الرئيس التونسي يطرد مسؤولة أوروبية بسبب «تدخل سافر في الشأن ......
معهد رصد الزلزال في مصر: شعور بعض السكان بالهزة الأرضية التى بلغت قوتها 6.4 درجات
معهد رصد الزلزال في مصر: شعور بعض السكان بالهزة الأرضية التى......
هزة أرضية في مصر بقوة 4.1 يشعر بها سكان القاهرة
هزة أرضية في مصر بقوة 4.1 يشعر بها سكان القاهرة...
«سانا»: قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي طال مبان سكنية بدمشق
«سانا»: قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي طال مبان سكنية بدمشق...
المزيد
فرنسا تحاكم امرأة عائدة من «داعش» في سورية
فرنسا تحاكم امرأة عائدة من «داعش» في سورية...
فرنسا تعتبر أن «أعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين غير مقبولة»
فرنسا تعتبر أن «أعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين غير ......
برلين تدعو إلى تجنب أي تصعيد لوضع «متوتر» أصلا بين الفلسطينيين والاحتلال
برلين تدعو إلى تجنب أي تصعيد لوضع «متوتر» أصلا بين ......
المقداد: دور مصري كبير في مواجهة النتائج الكارثية لزلزال سورية
المقداد: دور مصري كبير في مواجهة النتائج الكارثية لزلزال ......
فيديو: مستوطنون يهاجمون منازل فلسطينيين ويضرمون النيران في ممتلكاتهم
فيديو: مستوطنون يهاجمون منازل فلسطينيين ويضرمون النيران في ......
المزيد