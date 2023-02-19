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وزير الخارجية السعودي: الدول العربية بحاجة لنهج جديد حيال سورية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 فبراير 2023, 02:56 مساء
وزير الخارجية السعودي: الدول العربية بحاجة لنهج جديد حيال سورية
الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية السعودي في مؤتمر صحفي بالرياض، 9 ديسمبر 2022. (رويترز)
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قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، إن إجماعا بدأ يتشكل في العالم العربي على أنه لا جدوى من عزل سورية، وأن الحوار مع دمشق مطلوب «في وقت ما»، حتى تتسنى على الأقل معالجة المسائل الإنسانية بما في ذلك عودة اللاجئين.

وتمثل التصريحات التي أدلى بها الأمير في منتدى ميونيخ للأمن، السبت، تغيرا في السياسة السعودية، مقارنة مع السنوات الأولى للحرب الأهلية السورية المستمرة منذ ما يقرب من 12 عاما عندما دعمت دول عربية من بينها المملكة، جماعات من المعارضة المسلحة قاتلت ضد الرئيس بشار الأسد، بحسب وكالة «رويترز».

وقال الأمير فيصل «سترون أن إجماعا يتزايد ليس فقط بين دول مجلس التعاون الخليجي، بل في العالم العربي على أن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار»، مضيفا أنه في ظل غياب سبيل لتحقيق «الأهداف القصوي»، من أجل حل سياسي، فإن نهجا آخر «بدأ يتشكل» لمعالجة مسألة اللاجئين السوريين في دول الجوار ومعاناة المدنيين خاصة بعد الزلزال المدمر في سوريا وتركيا.

- الأسد يرحب بأي «موقف إيجابي» من الدول العربية

وقال الأمير فيصل «لذلك، ينبغي أن يمر ذلك عبر حوار مع حكومة دمشق في وقت ما بما يسمح على الأقل بتحقيق الأهداف الأكثر أهمية خاصة فيما يتعلق بالزاوية الإنسانية وعودة اللاجئين وما إلى ذلك».

ولدى سؤاله عن تقارير أفادت بأنه قد يزور دمشق بعد أن زارها نظيراه الإماراتي والأردني في أعقاب الزلزال، قال الأمير فيصل إنه لن يعلق على الشائعات.

طائرات محملة بالمساعدات
وأرسلت الرياض طائرات محملة بالمساعدات لمناطق منكوبة تسيطر عليها الحكومة السورية، في إطار جهود الإغاثة من الزلزال بعدما اكتفت في البداية بإرسال مساعدات لشمال غرب سورية الخاضع لسيطرة المعارضة.

وبدا أن الأسد الذي يتجنبه الغرب يستمتع بفكرة تدفق الدعم من دول عربية، طبّعت العلاقات مع بلاده في السنوات القليلة الماضية خاصة الإمارات التي تستهدف وجود نفوذ عربي في سورية للتصدي للنفوذ الإيراني، لكن دولا عربية أخرى ما زالت قلقة، كما تعقد العقوبات الأمريكية المفروضة على سورية مجريات الأمور.

وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم الصباح، لـ«رويترز»، في مؤتمر ميونيخ للأمن، إن بلاده لا تتعامل مع دمشق وتقدم المساعدات عبر منظمات دولية وعبر تركيا.

ولدى سؤاله عما إذا كان هذا الموقف سيتغير قال الوزير الكويتي «لن نغير شيئا في الوقت الراهن».

وتمكن الأسد من استعادة السيطرة على أغلب مناطق سوريا بدعم من روسيا وإيران وجماعات شيعية تدعمها طهران مثل حزب الله اللبناني.

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