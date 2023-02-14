أول قافلة مساعدات أممية تدخل عبر معبر باب السلامة إلى شمال سورية

القاهرة - بوابة الوسط

دخلت عصر الثلاثاء أول قافلة مساعدات من الأمم المتحدة عبر معبر باب السلامة الحدودي بين تركيا ومناطق سيطرة الفصائل المعارضة في شمال سورية.

وتتألف القافلة من 11 شاحنة مقدمّة من المنظمة الدولية للهجرة، التي أفاد ناطق باسمها في جنيف أنها تحمل «مساعدات إنسانية أساسية، بما في ذلك مستلزمات إيواء وفرش وبطانيات وسجاد»، بحسب «فرانس برس».

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أمس الإثنين، أن الرئيس السوري بشار الأسد وافق على فتح معبرين حدوديين إضافيين بين تركيا وشمال غرب سورية لمدة ثلاثة أشهر لإدخال مساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزال.

فتح معبري باب السلامة والراعي

وجاء في بيان لـ«غوتيريس» «أرحّب بالقرار الذي اتخذه الرئيس السوري بشار الأسد اليوم بفتح معبري باب السلامة والراعي بين تركيا وشمال غرب سوريا لفترة أولية مدّتها ثلاثة أشهر».

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وفي وقت سابق اليوم، دعا بشار الأسد خلال لقائه مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسّق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، إلى بذل جهود دولية للمساعدة في إعادة الإعمار في سورية التي ضربها زلزال مدمّر قبل أسبوع، وفق ما أعلنت الرئاسة السورية.

تأخر الأمم المتحدة في إدخال قوافل مساعدات

ودخل وفد من الأمم المتحدة، الثلاثاء، إلى مناطق سيطرة الفصائل «الجهادية» والمعارضة في شمال غرب سورية لأول مرة منذ الزلزال المدمر، في زيارة تهدف وفق مسؤول أممي في جنيف إلى «تقييم» الأضرار.

وعبر الوفد قبل ظهر الثلاثاء، من تركيا عبر معبر باب الهوى إلى محافظة إدلب، حيث توجه الى مدينة سرمدا. وتأتي الزيارة بعدما أثار تأخر الأمم المتحدة في إدخال قوافل مساعدات إغاثية استجابة للزلزال إلى مناطق الشمال السوري المتضررة بشدّة، استياءً واسعا.