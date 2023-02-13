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خمس دول تحذر من تداعيات التأخر في انتخاب رئيس للبنان

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 فبراير 2023, 08:02 مساء
خمس دول تحذر من تداعيات التأخر في انتخاب رئيس للبنان
مواطن يحمل علم لبنان خلال تظاهرة سابقة. (الإنترنت)
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حذّر ممثلو خمس دول عقدت مؤخراً اجتماعاً بشأن لبنان في باريس، من تداعيات التأخر في انتخاب رئيسًا للجمهورية، وفق بيان صدر عن رئاسة الحكومة الإثنين، فيما تغرق البلاد في انهيار اقتصادي متسارع وشلل سياسي وقضائي.

وعقد دبلوماسيون وسفراء يمثلون فرنسا والولايات المتحدة والسعودية وقطر ومصر اجتماعًا في 6 فبراير في باريس مخصصاً لمناقشة الوضع في لبنان، من دون أن يصدر بيان ختامي عنه، وفق «فرانس برس».

إعادة النظر بمجمل العلاقات مع لبنان
ونقل مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بيان إثر استقباله سفراء وممثلين عن الدول الخمس في السراي الحكومي، عنهم تأكيدهم أن «عدم انتخاب رئيس جديد سيرتّب إعادة النظر بمجمل العلاقات مع لبنان». وشدّد الدبلوماسيون، وفق البيان، على أن «الدعم الحقيقي للبنان سيبدأ بعد انتخاب الرئيس، ومن ثم متابعة تنفيذ الاصلاحات المطلوبة». 

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ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية أكتوبر، فشل البرلمان 11 مرة في انتخاب خلف جراء انقسامات سياسية عميقة، خصوصاً أن أي فريق سياسي لا يملك أكثرية برلمانية تخوّله إيصال مرشح. وزار الدبلوماسيون الخمسة، الإثنين، رئيس البرلمان نبيه بري لوضعه في أجواء الاجتماع الخماسي في باريس.

وقال فرنسوا دلماس، ناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية، في وقت سابق إنّ الاجتماع كان «تقنياً» ولم يهدف إلى «اتخاذ قرارات». ومنذ آخر جلسة لانتخاب رئيس عقدت في البرلمان في 19 يناير، يعتصم النائبان ملحم خلف ونجاة عون صليبا داخل القاعة العامة للمجلس مطالبين بعقد جلسات متتالية لانتخاب رئيس.

 اتفاق مبدئي  على خطة مساعدة بثلاثة مليارات دولار 
وينضوي النائبان في كتلة معارضة انبثقت عن الاحتجاجات غير المسبوقة التي شهدها لبنان ضد الطبقة السياسية خريف 2019. وفشلت السلطات حتى الآن في تنفيذ إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف النزف الحاصل. 

وأعلن صندوق النقد الدولي في أبريل توصله إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات. لكن تطبيقها مرتبط أيضاً بالتزام السلطات تنفيذ إصلاحات مسبقة، بينها توحيد أسعار الصرف.

وسجّلت الليرة الإثنين تدهوراً قياسياً، إذ تجاوز سعر الصرف عتبة 68 ألفاً في مقابل الدولار في السوق السوداء، في مؤشر على عمق الأزمتين السياسية والاقتصادية اللتين لا تلوح أي حلول لهما في الأفق.

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