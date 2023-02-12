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انطلاق مؤتمر القدس «صمود وتنمية».. أبومازن: تعزيز صمود المرابطين «واجب ديني وضرورة إنسانية»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 فبراير 2023, 01:18 مساء
انطلاق مؤتمر القدس «صمود وتنمية».. أبومازن: تعزيز صمود المرابطين «واجب ديني وضرورة إنسانية»
من مؤتمر القدس «صمود وتنمية» بالجامعة العربية. 12 فبراير 2023. (وكالة أنباء الشرق الأوسط)
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أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، أن حل الدولتين، يعتبر البديل العقلاني الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.

وقال أبوالغيط، في كلمته أمام مؤتمر القدس «صمود وتنمية» بالجامعة العربية اليوم، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، إن هذا الحل يتعرض لتقويض ممنهج ومستمر على يد الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع أن قضية فلسطين والقدس هي التي جمعت العرب بشكل لم يحدث مع قضية أخرى، مؤكدا أن تعزيز صمود الفلسطينيين واجب على كل العرب.

واعتبر أبوالغيط، أن القدس حاضرة في وجدان العرب، إلا أنها تعاني ليس فقط من وطأة الاحتلال، وإنما من محاولات لطمس الهوية والتاريخية وتهويدها وتفريغها من السكان عبر القمع وهدم المنازل وغيرها من الإجراءات التعسفية.

فيما أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، أن دعم القدس وتعزيز صمود المرابطين فيها وفي أكنافها، واجب ديني وضرورة إنسانية ووطنية.

ودعا عباس، إلى «حماية» الفلسطينيين في مواجهة «إسرائيل» التي «تجاوزت كل الخطوط الحمر»، فيما يشهد النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي تصعيدا كبيرا.

وعلق على موقف الرئيس الأميركي جو بايدن، قائلا إن الرئيس الأميركي يقول إنه يساند حل الدولتين، «ولكنه لا يفعل شيئا»، مضيفا أن الفلسطينيين سيتوجهون «في الأيام القليلة القادمة الى الأمم المتحدة».

من جانبه جدد «السيسي»، موقف مصر الثابت إزاء رفض وإدانة أي إجراءات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس ومقدساتها، مؤكدا أهمية دعم العرب لصمود القدس عصب القضية الفلسطينية.

القدس.. عصب القضية الفلسطينية
وقال الرئيس السيسي: «يشرفني ويسعدني أن أتواجد معكم اليوم في جامعة الدول العربية.. بيت العرب؛ لنؤكد سويا دعمنا لصمود القدس، عصب القضية الفلسطينية، والقلب النابض للدولة الفلسطينية.. مدينة السلام ومهد الأديان.. التي يستدعي ذكرها صور التعايش والتسامح.. صور الصلاة بالمسجد الأقصى المبارك مختلطة بمشاهد الحج بكنيسة القيامة.. المدينة التي امتزج فيها طريق إسراء النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم مع درب السيد المسيح عليه السلام».

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وأضاف «أن القدس كانت عبر التاريخ عنوانا للصمود الذي يحمله اسم مؤتمر اليوم»، معربا عن أسفه أن هذا الصمود أصبح وكأنه قدر تلك المدينة، فهي كما عانت في الماضي، ما زالت تعاني في الحاضر.

ونوه بأن القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة المحورية، اختصا الوضع القانوني لمدينة القدس، بدءا من تأكيد مجلس الأمن بأنه لا يجوز الاستيلاء على الأرض بالقوة، وأن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذت من قبل إسرائيل باعتبارها قوة احتلال، والتي يمكن أن تغير من معالم أو وضع المدينة المقدسة، ليست لها صلاحية قانونية وتمثل انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة، وانتهاءً بتأكيد مجلس الأمن عدم اعترافه بأي تغييرات على خطوط الرابع من يونيو للعام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، إلا ما يتم الاتفاق عليه بالتفاوض.

دولة مستقلة ذات سيادة
كذلك طالب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، المجتمع الدولي بتلبية حقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة بقيام دولته المستقلة ذات السيادة القابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا أن الفترة الحالية تستدعي تكثيف الجهود لدعم صمود الشعب الفلسطيني.

وأعرب الملك عبدالله الثاني، عن شكره للأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط وكوادر الجامعة، لجهودهم على إعداد هذا المؤتمر المهم بالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين في وقت يستدعي تكثيف الجهود لدعم صمود الأشقاء في الأراضي الفلسطينية.

انطلاق مؤتمر القدس «صمود وتنمية».. أبومازن: تعزيز صمود المرابطين «واجب ديني وضرورة إنسانية»
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