رئيس اليمن الأسبق علي ناصر محمد: وقف الحرب واستقرار البلاد يصب في مصلحة دول الخليج

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الرئيس اليمني الأسبق، علي ناصر محمد، الأطراف الدولية والإقليمية إلى الإسراع بوقف «الحرب العبثية» الدائرة في اليمن منذ عشر سنوات، ونصح كافة أطراف الصراع للذهاب إلى مائدة المفاوضات بأسرع وقت ممكن، والاتفاق على خريطة سلام تتيح مشاركة جميع الفرقاء السياسيين في حكم اليمن دون تهميش أو إقصاء لأي فصيل، وأن يجري التجهيز لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية يُحتَكم خلالها إلى صندوق الاقتراع.

أهمية الدور المصري في دعم الشعب اليمني

جاءت تصريحات الرئيس اليمني الأسبق على هامش مأدبة غداء أقامها عضو مجلس الشورى اليمني وعضو البرلمان العربي الشيخ علوي الباشا في القاهرة الإثنين، بحضور سفير اليمن بالقاهرة محمد مارم، ورئيس البرلمان العربي عادل العسومي، وعدد من الشخصيات والقيادات اليمنية، إلى جانب الكاتب الصحفي بمجلة روزاليوسف حمدي الحسيني.

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وأكد الرئيس اليمني الأسبق أن استقرار دول الخليج مرتبط باستقرار اليمن. وشدد على «أهمية الدور المصري المحوري في دعم الشعب اليمني لتجاوز هذه المحنة، حيث اعتاد اليمنيون على وقوف مصر الدائم إلى جانب استقرار اليمن وتجاوزه المحن عبر التاريخ».