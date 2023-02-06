مصر تعزي سورية وتركيا في ضحايا الزلزال المدمر وتعرض المساعدة

القاهرة - بوابة الوسط

أعربت مصر عن خالص تعازيها وتضامنها مع كل من تركيا وسورية، فى ضحايا الزلزال المدمر الذي أصابهما وعدد من دول منطقة شرق المتوسط، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

كما تقدمت مصر بخالص التعازي لأسر الضحايا والشعبين التركى والسورى الشقيقين، فى هذا المصاب الأليم، مؤكدةً استعدادها لتقديم المساعدة لمواجهة آثار تلك الكارثة المروعة، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية صباح اليوم.

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال

وضرب زلزال مدمر كل من تركيا وسورية في الساعات الأولى من اليوم، خلف مئات القتلى في الجانبين، وآلاف الجرحى فضلا عن انهيار الأبنية بشكل مأساوي.

- عشرات الضحايا جراء الزلزال في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة شمال سورية

وأعلنت وزارة الصحة السورية، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب فجر معظم المناطق في سوريا، إلى 237 وفاة و639 إصابة معظمها في اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس.