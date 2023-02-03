«الدفاع الجزائرية»: «إرهابيان» يسلمان نفسيهما للسلطات العسكرية جنوب البلاد

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، اليوم الجمعة، بأن «إرهابيين» سلما نفسيهما للسلطات العسكرية بولاية برج باجي مختار أقصى جنوبي البلاد.

وكشف التلفزيون الجزائري، نقلا عن وزارة الدفاع الجزائرية، أن «الإرهابيين» التحقا بالجماعات المسلحة النشطة في منطقة الساحل عام 2012، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وأوضح ذات المصدر أن «الإرهابيين» كانا بحوزتهما بندقية رشاشة من نوع «إف إم بي كيه» وسلاح رشاش من نوع كلاشنيكوف.

القضاء على 20 «إرهابيا» واستسلام 5

وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان لها مطلع العام الجاري، القضاء على 20 «إرهابيا»، واستسلام 5، واعتقال 14 آخرين، في عام 2022، إلى جانب توقيف 371 عنصرا داعما للجماعات المسلحة.

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وأشارت إلى تدمير 64 مخبأ لـ«الإرهابيين»، و97 قنبلة تقليدية الصنع، وضبط 623 قطعة سلاح، منها 13 رشاشا ثقيلا من مختلف العيارات، و6 قذائف صاروخية، و56 سلاح كلاشنيكوف، و499 بندقية من مختلف الأصناف، و39 مسدسا آليا، و7 أنظمة تفجير عن بعد، وكمية معتبرة من الذخيرة، و31 كيلوغراما من المتفجرات.