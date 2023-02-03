  • Alwasat News
Atwasat

«الدفاع الجزائرية»: «إرهابيان» يسلمان نفسيهما للسلطات العسكرية جنوب البلاد

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 فبراير 2023, 12:41 مساء
«الدفاع الجزائرية»: «إرهابيان» يسلمان نفسيهما للسلطات العسكرية جنوب البلاد
آليات عسكرية تابعة للجيش الجزائري, (الإنترنت)
alwasat radio

أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، اليوم الجمعة، بأن «إرهابيين» سلما نفسيهما للسلطات العسكرية بولاية برج باجي مختار أقصى جنوبي البلاد.

وكشف التلفزيون الجزائري، نقلا عن وزارة الدفاع الجزائرية، أن «الإرهابيين» التحقا بالجماعات المسلحة النشطة في منطقة الساحل عام 2012، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وأوضح ذات المصدر أن «الإرهابيين» كانا بحوزتهما بندقية رشاشة من نوع «إف إم بي كيه» وسلاح رشاش من نوع كلاشنيكوف.

القضاء على 20 «إرهابيا» واستسلام 5
وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان لها مطلع العام الجاري، القضاء على 20 «إرهابيا»، واستسلام 5، واعتقال 14 آخرين، في عام 2022، إلى جانب توقيف 371 عنصرا داعما للجماعات المسلحة.

- الجيش الجزائري يضبط «إرهابيًا» قرب الحدود مع ليبيا

وأشارت إلى تدمير 64 مخبأ لـ«الإرهابيين»، و97 قنبلة تقليدية الصنع، وضبط 623 قطعة سلاح، منها 13 رشاشا ثقيلا من مختلف العيارات، و6 قذائف صاروخية، و56 سلاح كلاشنيكوف، و499 بندقية من مختلف الأصناف، و39 مسدسا آليا، و7 أنظمة تفجير عن بعد، وكمية معتبرة من الذخيرة، و31 كيلوغراما من المتفجرات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالأسماء.. نشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي

بالأسماء.. نشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي
«بنتاغون» يتعقب منطاد تجسس صينيا فوق الولايات المتحدة

«بنتاغون» يتعقب منطاد تجسس صينيا فوق الولايات المتحدة
عزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي

عزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي
الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت الجمهور لمواصلة مشوار «أمير الشعراء» (فيديو)

الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت الجمهور لمواصلة مشوار «أمير الشعراء» (فيديو)
بوتين: روسيا مهددة مجددا بدبابات ألمانية

بوتين: روسيا مهددة مجددا بدبابات ألمانية
البريطانيون يلجأون إلى المكتبات للاحتماء من البرد

البريطانيون يلجأون إلى المكتبات للاحتماء من البرد
باحثة ترصد «الصفقات السرية» في ليبيا.. ومصير الـ6 مليارات دولار

باحثة ترصد «الصفقات السرية» في ليبيا.. ومصير الـ6 مليارات دولار
كاريكاتير خيري - «nutlibya»!

كاريكاتير خيري - «nutlibya»!
ليبيون ينعون الشاعر حسن بودردية ويتذكرون قصائده

ليبيون ينعون الشاعر حسن بودردية ويتذكرون قصائده
«بوابة الوسط» تستعرض رؤية الاتحاد الليبي لكرة القدم داخل الصالات بالموسم الجديد

«بوابة الوسط» تستعرض رؤية الاتحاد الليبي لكرة القدم داخل الصالات بالموسم الجديد
القريو يشرح لـ«بوابة الوسط» الأثر القانوني لحكم إعادة الدريجة لرئاسة «الليبية للاستثمار»

القريو يشرح لـ«بوابة الوسط» الأثر القانوني لحكم إعادة الدريجة لرئاسة «الليبية ...
العمر مجرد رقم.. الياباني كازويوشي ميورا ينتقل لأوليفيرنس البرتغالي

العمر مجرد رقم.. الياباني كازويوشي ميورا ينتقل لأوليفيرنس البرتغالي
البعثة الأممية تنفي مزاعم تشكيل هيئة تشريعية جديدة من قبل منظمة مجهولة

البعثة الأممية تنفي مزاعم تشكيل هيئة تشريعية جديدة من قبل منظمة مجهولة
بينها الموافقة على مشاريع واعتماد مذكرات تفاهم.. 18 قرارا لحكومة الوحدة خلال اجتماعها بالجميل

بينها الموافقة على مشاريع واعتماد مذكرات تفاهم.. 18 قرارا لحكومة الوحدة خلال ...
«الأزمات الدولية» تتوقع 5 شخصيات لخلافة عباس على رأس السلطة الفلسطينية

«الأزمات الدولية» تتوقع 5 شخصيات لخلافة عباس على رأس السلطة الفلسطينية
عبدالوهاب العالم يفكك تعثر المجتمع الليبي بجرأة في «شريعة الإنسان»

عبدالوهاب العالم يفكك تعثر المجتمع الليبي بجرأة في «شريعة الإنسان»
ظاهرة تكبد الدولة ربع مليار سنويا.. البنك الدولي يحذر من تآكل السواحل الليبية

ظاهرة تكبد الدولة ربع مليار سنويا.. البنك الدولي يحذر من تآكل السواحل الليبية
«اللغة وتحديات العالم الشبكي» في محاضرة بجامعة طرابلس

«اللغة وتحديات العالم الشبكي» في محاضرة بجامعة طرابلس
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مقتل ثمانية عسكريين سوريين بقصف من هيئة تحرير الشام في إدلب
مقتل ثمانية عسكريين سوريين بقصف من هيئة تحرير الشام في إدلب
الاحتلال الإسرائيلي يعترض صاروخا أطلق من قطاع غزة
الاحتلال الإسرائيلي يعترض صاروخا أطلق من قطاع غزة
رئيس الوزراء الإسباني يصل المغرب لتكريس «شراكة استراتيجية»
رئيس الوزراء الإسباني يصل المغرب لتكريس «شراكة استراتيجية»
الجيش الإسرائيلي يزعم استهداف مواقع لإنتاج الصواريخ في غزة
الجيش الإسرائيلي يزعم استهداف مواقع لإنتاج الصواريخ في غزة
تقارب بين المغرب وإسبانيا بعد أزمة دبلوماسية حادة.. وانتقادات من الصحافة المدريدية
تقارب بين المغرب وإسبانيا بعد أزمة دبلوماسية حادة.. وانتقادات من ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
خمسة جرحى في إطلاق نار بحي استيطاني في القدس المحتلة
خمسة جرحى في إطلاق نار بحي استيطاني في القدس المحتلة...
ارتفاع حصيلة «مجزرة جنين».. والجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بـ«تحرك فوري»
ارتفاع حصيلة «مجزرة جنين».. والجامعة العربية تطالب المجتمع ......
مصر عن تصريحات حسن نصرالله: عبثية.. تحاول استدعاء بطولات زائفة
مصر عن تصريحات حسن نصرالله: عبثية.. تحاول استدعاء بطولات ......
البرلمان الألماني يقر بارتكاب «داعش» «إبادة جماعية» بحق الأيزيديين
البرلمان الألماني يقر بارتكاب «داعش» «إبادة جماعية» بحق ......
تشييع جثامين 9 فلسطينيين قتلتهم قوات الاحتلال
تشييع جثامين 9 فلسطينيين قتلتهم قوات الاحتلال...
المزيد
«الدفاع الجزائرية»: «إرهابيان» يسلمان نفسيهما للسلطات العسكرية جنوب البلاد
«الدفاع الجزائرية»: «إرهابيان» يسلمان نفسيهما للسلطات ......
إيلي كوهين يلتقي البرهان في أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي للسودان (صور)
إيلي كوهين يلتقي البرهان في أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي ......
اجتماع في باريس لإخراج لبنان من أزمته بحضور 3 دول عربية
اجتماع في باريس لإخراج لبنان من أزمته بحضور 3 دول عربية...
تقارب بين المغرب وإسبانيا بعد أزمة دبلوماسية حادة.. وانتقادات من الصحافة المدريدية
تقارب بين المغرب وإسبانيا بعد أزمة دبلوماسية حادة.. ......
الجيش الإسرائيلي يزعم استهداف مواقع لإنتاج الصواريخ في غزة
الجيش الإسرائيلي يزعم استهداف مواقع لإنتاج الصواريخ في غزة...
المزيد