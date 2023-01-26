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4 قتلى في اقتحام إسرائيلي لجنين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 يناير 2023, 10:25 صباحا
4 قتلى في اقتحام إسرائيلي لجنين
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، مقتل أربعة فلسطينيين بينهم امرأة مسنة، وإصابة آخرين بجروح خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» إن الحصيلة ارتفعت إلى «أربعة شهداء، بينهم سيدة مسنة»، بعدما كانت قد أفادت في حصيلة سابقة بمقتل ثلاثة ووقوع «عديد من المصابين، بينهم حالات خطيرة»، وأشارت إلى أن «الوضع في مخيم جنين حرج للغاية»، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي اقتحم مستشفى جنين الحكومي، وأطلق بشكل متعمد قنابل الغاز المسيلة للدموع بداخله.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة. (أ ف ب)
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة. (أ ف ب)
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