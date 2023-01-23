  • Alwasat News
Atwasat

رئيس الوزراء الكويتي يقدم استقالة الحكومة بسبب توتر العلاقة مع البرلمان

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 يناير 2023, 06:25 مساء
رئيس الوزراء الكويتي يقدم استقالة الحكومة بسبب توتر العلاقة مع البرلمان
رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الصباح. (الإنترنت)
alwasat radio

 أفادت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» الإثنين بأن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الصباح قدم استقالة الحكومة إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير.

وقالت الوكالة الرسمية إن رئيس الوزراء اتخذ هذه الخطوة «نتيجة لما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.. معربا عن حكمة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله المعهودة باتخاذه ما يراه محققا للمصلحة العليا للبلاد».

-  الحكومة الجديدة في الكويت تؤدي اليمين الدستورية
-  رئيس الحكومة الكويتية الجديدة يؤدي اليمين أمام نائب الأمير

واحتدم الصدام بين الحكومة ومجلس الأمة (البرلمان) خلال الأسبوعين الماضيين، حول مجموعة من القوانين الشعبوية قدمها نواب في البرلمان، ومنها شراء الحكومة لقروض المواطنين وإعادة تقسيطها عليهم مع اسقاط الفوائد، وغير ذلك من مقترحات تراها الحكومة مكلفة ماليا.

وأثار انسحاب الحكومة من جلسة العاشر من يناير، التي بدأ فيها البرلمان مناقشة هذه المقترحات غضب النواب وتقدم نائبان باستجوابين لكل من وزير المالية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وخلال اليومين الماضيين أفادت وسائل إعلام محلية أن الحكومة تصر على سحب الاستجوابين وسحب تقارير اللجان البرلمانية حول هذه المقترحات قبل حضور جلسة البرلمان المقررة يوم الثلاثاء، بينما رفض النواب ذلك.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد غياب 276 يوما.. ميلان يرفض التجديد لإبراهيموفيتش ويعرض عليه منصب السفير

بعد غياب 276 يوما.. ميلان يرفض التجديد لإبراهيموفيتش ويعرض عليه منصب السفير
إتاحة تقنية الذكاء الصناعي لـ«شات جي.بي.تي».. ماذا يعني ذلك؟

إتاحة تقنية الذكاء الصناعي لـ«شات جي.بي.تي».. ماذا يعني ذلك؟
«عريس اللوز والليمون».. 39 عاما على رحيل الشاعر الفلسطيني معين بسيسو

«عريس اللوز والليمون».. 39 عاما على رحيل الشاعر الفلسطيني معين بسيسو
حديث قصير لكريستيانو عقب أول فوز مع النصر.. واستعداد خاص للسوبر السعودي أمام الاتحاد

حديث قصير لكريستيانو عقب أول فوز مع النصر.. واستعداد خاص للسوبر السعودي أمام ...
هل يترشح بوتين في الانتخابات الروسية 2024؟.. الكرملين يعلق

هل يترشح بوتين في الانتخابات الروسية 2024؟.. الكرملين يعلق
رسميا: بوركينا فاسو تطلب انسحاب القوات الفرنسية من أراضيها

رسميا: بوركينا فاسو تطلب انسحاب القوات الفرنسية من أراضيها
أرسنال في الصدارة بعد تخطيه مانشستر يونايتد بـ«أولد ترافورد»

أرسنال في الصدارة بعد تخطيه مانشستر يونايتد بـ«أولد ترافورد»
مع استمرار نشاط شركته في صربيا وأوكرانيا وليبيا.. «طباخ بوتين» يرد على قرار أميركي

مع استمرار نشاط شركته في صربيا وأوكرانيا وليبيا.. «طباخ بوتين» يرد على قرار ...
كاريكاتير حليم - مسار الانتخابات في ليبيا

كاريكاتير حليم - مسار الانتخابات في ليبيا
علماء يبحثون سبب نفوق أعداد كبيرة من القشريات بالمملكة المتحدة

علماء يبحثون سبب نفوق أعداد كبيرة من القشريات بالمملكة المتحدة
الصين تسجل 12658 وفاة بـ«كوفيد-19» خلال أسبوع

الصين تسجل 12658 وفاة بـ«كوفيد-19» خلال أسبوع
بعد زيارة بيرنز.. «الأناضول»: هل هناك طبخة أميركية جديدة بشأن ليبيا؟

بعد زيارة بيرنز.. «الأناضول»: هل هناك طبخة أميركية جديدة بشأن ليبيا؟
المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا

المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا
بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا

بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا
مؤتمر أنشيلوتي: كامافينغا مهم جدا لنا وانتهاء أزمة تشواميني

مؤتمر أنشيلوتي: كامافينغا مهم جدا لنا وانتهاء أزمة تشواميني
بلدية طرابلس المركز تدعو المواطنين للمشاركة في إعداد ميزانية الإعمار

بلدية طرابلس المركز تدعو المواطنين للمشاركة في إعداد ميزانية الإعمار
«أكلات ماجدة» (17): شربة الطماطم والجزر المشوية في الفرن

«أكلات ماجدة» (17): شربة الطماطم والجزر المشوية في الفرن
رسائل توعية من مركز مكافحة الأمراض بشأن «أمراض الشتاء»

رسائل توعية من مركز مكافحة الأمراض بشأن «أمراض الشتاء»
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الجيش اللبناني: مقتل وإصابة عدد من المطلوبين في مداهمة بالبقاع
الجيش اللبناني: مقتل وإصابة عدد من المطلوبين في مداهمة بالبقاع
ارتفاع ضحايا انهيار مبنى في حلب السورية إلى 16 شخصا
ارتفاع ضحايا انهيار مبنى في حلب السورية إلى 16 شخصا
جلسة للبرلمان المغربي للرد على الانتقادات الأوروبية بشأن شبهات فساد
جلسة للبرلمان المغربي للرد على الانتقادات الأوروبية بشأن شبهات ...
المعارضة التونسية تتهم السلطة بـ«الانتقام» بعد أحكام عسكرية ضد معارضين
المعارضة التونسية تتهم السلطة بـ«الانتقام» بعد أحكام عسكرية ضد ...
استئناف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بعد 13 شهرا من تعليقه
استئناف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بعد 13 شهرا من تعليقه
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
التحقيق مع 3 معارضين بارزين للرئيس التونسي
التحقيق مع 3 معارضين بارزين للرئيس التونسي...
تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس
تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس...
«سرقة القرن».. العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار من أمواله المنهوبة
«سرقة القرن».. العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار من ......
السعودية تعلن عودة الحج العام الجاري دون قيود أو شروط على أعداد الحجيج أو العمر
السعودية تعلن عودة الحج العام الجاري دون قيود أو شروط على ......
الإمارات تعين سلطان الجابر رئيسا لـ«كوب 28»
الإمارات تعين سلطان الجابر رئيسا لـ«كوب 28»...
المزيد
رئيس الوزراء الكويتي يقدم استقالة الحكومة بسبب توتر العلاقة مع البرلمان
رئيس الوزراء الكويتي يقدم استقالة الحكومة بسبب توتر العلاقة ......
«رايتس ووتش»: إجراءات الاحتلال الإسرائيلي تهدد بجعل الضفة الغربية «غزة أخرى»
«رايتس ووتش»: إجراءات الاحتلال الإسرائيلي تهدد بجعل الضفة ......
لأول مرة منذ 17 عاما.. رئيس أركان الجيش الجزائري في زيارة رسمية إلى فرنسا
لأول مرة منذ 17 عاما.. رئيس أركان الجيش الجزائري في زيارة ......
استئناف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بعد 13 شهرا من تعليقه
استئناف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بعد 13 شهرا من تعليقه...
المعارضة التونسية تتهم السلطة بـ«الانتقام» بعد أحكام عسكرية ضد معارضين
المعارضة التونسية تتهم السلطة بـ«الانتقام» بعد أحكام عسكرية ......
المزيد