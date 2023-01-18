غرامة 1.05 مليون دولار على «فرجين أتلانتيك» بسبب التحليق فوق العراق

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة النقل الأميركية، الثلاثاء، فرض غرامة قدرها 1.05 مليون دولار على شركة «فرجين أتلانتيك»؛ بسبب تحليق طائراتها في الأجواء المحظورة فوق العراق في مناسبات عديدة.

وتملك وزارة النقل في الولايات المتحدة سلطة قضائية على هذا الأمر؛ لأن الرحلات كانت تحمل رمز شركة «دلتا إير لاينز» الأميركية. وأصدرت إدارة الطيران الاتحادية تعليمات تحظر على شركات الطيران الأميركية التحليق في المجال الجوي العراقي دون موافقة مسبقة، وفق وكالة «رويترز».

ونقلت الوكالة عن بيان للوزارة أوضح أن التحقيق وجد أن عددا كبيرا من طائرات «فرجين أتلانتيك» انتهك الحظر بين سبتمبر 2020 وسبتمبر 2021، مضيفا أن شركة خطوط الطيران تلقت تعليمات بوقف مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.

«فرجين أتلانتيك» تعلق على قرار تغريمها

وقالت شركة «فرجين أتلانتيك»، الثلاثاء: «بمجرد إبلاغنا بمشكلة الامتثال هذه من جانب وزارة النقل، جرى تصحيح مسارات رحلات مشاركة الرمز على الفور».

وأخطرت وزارة النقل شركة الطيران بالانتهاك في سبتمبر 2021 بالنسبة للرحلات الجوية بين لندن والهند التي حلقت فوق العراق. وسمحت حكومات أجنبية أخرى في ذلك الوقت بالتحليق فوق الأجواء العراقية على ارتفاعات عالية، مع تحليق عديد من الرحلات الجوية فوق العراق يوميا.

ويتعين على «فرجين أتلانتيك» أن تدفع 525 ألف دولار على ثلاثة أقساط بينما لا يجرى دفع المبلغ المتبقي، وقيمته 525 ألف دولار، إلا إذا خالفت الشركة إنذار التوقف عن الانتهاكات أو خالفت شروط الدفع. وأصدرت إدارة الطيران الاتحادية في مارس 2020 إخطارا بمنع الطيران فوق العراق على جميع الارتفاعات؛ بسبب «تصاعد أنشطة الفصائل المسلحة وزيادة التوترات في العراق».