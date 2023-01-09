  • Alwasat News
Atwasat

«العفو الدولية» تطالب السلطات الجزائرية بإلغاء أحكام جماعية بالإعدام

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 يناير 2023, 07:56 مساء
«العفو الدولية» تطالب السلطات الجزائرية بإلغاء أحكام جماعية بالإعدام
علم الجزائر. (الإنترنت)
alwasat radio

طالبت منظمة العفو الدولية الإثنين السلطات الجزائرية بإلغاء أحكام الإعدام التي أصدرتها في نوفمبر الماضي محكمة بالجزائر العاصمة في حق أكثر من خمسين مشتبها بإحراق مواطن والتنكيل بجثته لاتهامه ظلما بإشعال الحرائق في منطقة القبائل.

 حُكم على 49 متهمًا بالإعدام بعد إدانتهم بقتل شخص
وجرت المحاكمة بين 15 و24 نوفمبر الفائت وحُكم على 49 متهمًا بالإعدام بعد إدانتهم بقتل جمال بن إسماعيل، وهو فنان تطوع في قرية في محافظة تيزي وزو (شمال شرق) للمساعدة في إخماد حرائق الغابات التي أودت بحياة تسعين شخصًا في أقل من أسبوع في أغسطس 2021. كذلك، حُكم على خمسة متهمين آخرين من بينهم امرأة بعقوبة الإعدام غيابيا، بحسب «فرانس برس».

وعندما علم بن اسماعيل 38 عاما بأنّ البعض من سكان البلدة اشتبه بضلوعه في إشعال الحرائق كونه غريبا عن المنطقة، سارع إلى تسليم نفسه للشرطة، لكنّ حشدا غفيرا من المواطنين الغاضبين انتزعوه من أيدي قوات الأمن وعذّبوه وأحرقوه حيّا ومثّلوا بجثّته.

-  توقيف الصحفي الجزائري إحسان القاضي وإغلاق إذاعته وموقعه الإخباري
- الجزائر تطالب بـ«اعتراف» فرنسا بجرائمها في الحقبة الاستعمارية

وأظهرت مشاهد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حشودا تطوّق سيارة الشرطة التي كان بن إسماعيل داخلها ثم تسحبه وتنهال عليه بالضرب. وبعد تعذيبه أُحرق حيّا.

قرار وقف تنفيذ أحكام الإعدام منذ 1993
ويسري في الجزائر قرار وقف تنفيذ أحكام الإعدام منذ العام 1993. وأتهم 28 آخرون في هذه القضية وحكموا بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين وعشر سنوات، فيما تمت تبرئة 17 متهما آخرين. وقالت المنظمة في بيان الإثنين إنَّ المحاكمات «شابتها انتهاكات لإجراءات المحاكمة العادلة وادعاءات بالتعذيب».

وأضافت المنظمة «لا يمكن تبرير فرض عقوبة الإعدام أبدًا، بغض النظر عن الجريمة المرتكبة. ويجب إلغاء أحكام الإعدام وأحكام الإدانة القاسية هذه بصورة ملحّة. كذلك يجب التحقيق على وجه السرعة في جميع مزاعم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والأمر بإعادة محاكمة جميع المدانين غيابيًا أو الذين تمّت مقاضاتهم بسبب انتماءاتهم السياسية».

وكانت السلطات الجزائرية اتهمت الحركة الانفصالية «ماك»بالمسؤولية عن الحرائق الواقعة التي أودت بالشاب. يفترض إعادة محاكمة المتهمين عند الاستئناف لكن موعد المحاكمة لم يحدد بعد، بحسب محامي الدفاع قادر حوالي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قمة سعودية عراقية تتصدر مشهد «خليجي 25».. الإثنين

قمة سعودية عراقية تتصدر مشهد «خليجي 25».. الإثنين
المريخ السوداني يضع ملعب بنينا كخيار أول بعد عقوبة «فيفا» بسبب المنير

المريخ السوداني يضع ملعب بنينا كخيار أول بعد عقوبة «فيفا» بسبب المنير
تربويون يقاضون عمالقة التكنولوجيا بتهمة إيذاء صحة التلامذة الذهنية

تربويون يقاضون عمالقة التكنولوجيا بتهمة إيذاء صحة التلامذة الذهنية
الأمير هاري يرد تهمة العنصرية عن عائلته

الأمير هاري يرد تهمة العنصرية عن عائلته
«تحقيقات»: ليبيا.. في مهب التصنيفات الدولية

«تحقيقات»: ليبيا.. في مهب التصنيفات الدولية
«أكلات ماجدة» (17): الثريد الإماراتي

«أكلات ماجدة» (17): الثريد الإماراتي
كاركاتير خيري - حديقة الحيوان!

كاركاتير خيري - حديقة الحيوان!
بيب غوارديولا: لعبنا مباراة كبيرة وامنحوا بوتر بعض الوقت

بيب غوارديولا: لعبنا مباراة كبيرة وامنحوا بوتر بعض الوقت
البرازيل: مناصرون لبولسونارو يقتحمون مبنى الكونغرس والقصر الرئاسي والمحكمة العليا (صور)

البرازيل: مناصرون لبولسونارو يقتحمون مبنى الكونغرس والقصر الرئاسي والمحكمة ...
مصر.. أمطار غزيرة ورعدية تضرب القاهرة وعددا من المحافظات

مصر.. أمطار غزيرة ورعدية تضرب القاهرة وعددا من المحافظات
نص كلمة المنفي في افتتاح الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية

نص كلمة المنفي في افتتاح الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية
تحقيق «أفريقي- أوروبي»: ميليشيات مسلحة ومافيا يتورطون في تهريب كميات هائلة من التبغ إلى ليبيا

تحقيق «أفريقي- أوروبي»: ميليشيات مسلحة ومافيا يتورطون في تهريب كميات هائلة من ...
%30 زيادة في أعداد المتنازلين عن الجنسية في بريطانيا بعد «بريكست»

%30 زيادة في أعداد المتنازلين عن الجنسية في بريطانيا بعد «بريكست»
عروض كثيرة على طاولة زيدان للعودة للتدريب

عروض كثيرة على طاولة زيدان للعودة للتدريب
الفرنسي مارتينز بعد خسارة وديتين لمنتخب ليبيا: لا يهمني وسنخوض الـ«شان» بشكل مختلف

الفرنسي مارتينز بعد خسارة وديتين لمنتخب ليبيا: لا يهمني وسنخوض الـ«شان» بشكل ...
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بطولة الشان الأفريقية.. والأمل في النتائج الإيجابية

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بطولة الشان الأفريقية.. والأمل في النتائج ...
خبير ليبي يعتبر بيانات «المركزي» افتراضية وغير موثقة ويدعو النخب السياسية لحل معضلة «موازنة 2023»

خبير ليبي يعتبر بيانات «المركزي» افتراضية وغير موثقة ويدعو النخب السياسية لحل ...
«هنا ليبيا»: حلقة خاصة: مرزق.. الوجع المسكوت عنه

«هنا ليبيا»: حلقة خاصة: مرزق.. الوجع المسكوت عنه
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
جنوح سفينة شحن في قناة السويس
جنوح سفينة شحن في قناة السويس
رئيس هيئة قناة السويس: حركة الملاحة منتظمة
رئيس هيئة قناة السويس: حركة الملاحة منتظمة
تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس
تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس
منظمات إنسانية تحذر من تداعيات «كارثية» لوقف إيصال المساعدات عبر الحدود الى سورية
منظمات إنسانية تحذر من تداعيات «كارثية» لوقف إيصال المساعدات عبر ...
شكري لنظيره الصومالي: تضامن مصري كامل مع مقديشو‎ في مواجهة الإرهاب
شكري لنظيره الصومالي: تضامن مصري كامل مع مقديشو‎ في مواجهة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
في حدث نادر.. الثلوج تغطي شوارع الكويت (صور وفيديو)
في حدث نادر.. الثلوج تغطي شوارع الكويت (صور وفيديو)...
التحقيق مع 3 معارضين بارزين للرئيس التونسي
التحقيق مع 3 معارضين بارزين للرئيس التونسي...
«سرقة القرن».. العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار من أمواله المنهوبة
«سرقة القرن».. العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار من ......
مقتل 6 مقاتلين موالين لتركيا في اشتباكات بشمال غرب سورية
مقتل 6 مقاتلين موالين لتركيا في اشتباكات بشمال غرب سورية...
الأمم المتحدة تطلب من «العدل الدولية» النظر بمسألة الاحتلال الإسرائيلي
الأمم المتحدة تطلب من «العدل الدولية» النظر بمسألة الاحتلال ......
المزيد
«العفو الدولية» تطالب السلطات الجزائرية بإلغاء أحكام جماعية بالإعدام
«العفو الدولية» تطالب السلطات الجزائرية بإلغاء أحكام جماعية ......
السعودية تعلن عودة الحج العام الجاري دون قيود أو شروط على أعداد الحجيج أو العمر
السعودية تعلن عودة الحج العام الجاري دون قيود أو شروط على ......
اشتية: الاحتلال يشن حربا لتقويض السلطة الفلسطينية ودفعها نحو الحافة
اشتية: الاحتلال يشن حربا لتقويض السلطة الفلسطينية ودفعها نحو......
شكري لنظيره الصومالي: تضامن مصري كامل مع مقديشو‎ في مواجهة الإرهاب
شكري لنظيره الصومالي: تضامن مصري كامل مع مقديشو‎ في مواجهة ......
منظمات إنسانية تحذر من تداعيات «كارثية» لوقف إيصال المساعدات عبر الحدود الى سورية
منظمات إنسانية تحذر من تداعيات «كارثية» لوقف إيصال المساعدات......
المزيد