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السعودية تعلن عودة الحج العام الجاري دون قيود أو شروط على أعداد الحجيج أو العمر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 يناير 2023, 07:08 مساء
السعودية تعلن عودة الحج العام الجاري دون قيود أو شروط على أعداد الحجيج أو العمر
حجاج يطوفون حول الكعبة في 2022. (الإنترنت)
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قال وزير الحج والعمرة السعودي، توفيق الربيعة، اليوم، الإثنين، خلال افتتاح إكسبو الحج 2023  إن «أعداد الحجّاج في موسم 1444 هجري ستعود كما كانت قبل جائحة كورونا، دون شروط على العمر».

واضاف الربيعة أنه «سيتم تخفيض قيمة التأمين الطبي للحجاج بنسبة 73% والمعتمرين بنسبة 63%، مؤكدا عودة الحج هذا العام بدون قيود أو شروط»، بحسب وزارة الحج والعمرة السعودية.

وأشار الربيعة إلى أنه سيتم السماح لبعثات الحج التعاقد مع أي شركة مرخصة بهدف تعزيز التنافسية.  وأجبر تفشي فيروس كورونا العام 2020 المملكة السعودية على تخفيض عدد الحجاج مع السماح بأدائها لمن هم دون من 65 عاما فقط.

 بلغ عدد الحجاج العام 2019 نحو 2.5 مليون حاج
و سمحت السعودية لألف شخص فقط بأداء الفريضة في 2020، قبل أن يرفع العدد في 2021 الى ستين ألفا ملقحين بالكامل جرى اختيارهم بواسطة القرعة. ورفع العدد إلى مليون مسلم، بينهم 850 الفا من خارج المملكة اختيروا أيضا بالقرعة،  واشترطت السلطات السعودية أن يكون جميع الحجّاج الوافدين من الخارج قد تلقّوا تطعيمهم بالكامل، وأن يُبرزوا نتيجة سلبيّة لاختبار فيروس كورونا.

ويعتبر الحج أحد أكبر التجمعات الدينية في العالم وقد بلغ عدد الحجاج العام 2019 نحو 2.5 مليون حاج، وألغت السعودية معظم القيود المرتبطة بجائحة كوفيد وخصوصا اشتراط الحصول على اللقاحات للسفر إليها.

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