رئيس هيئة قناة السويس: حركة الملاحة منتظمة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق أسامة ربيع انتظام حركة الملاحة في القناة، اليوم الإثنين، بينما يتعامل فريق الإنقاذ البحري للهيئة مع سفينة «إم في غلوري» النرويجية التي جنحت نتيجة عطل فني مفاجئ.

وقال ربيع، في بيان على صفحة الهيئة بموقع «فيسبوك»، إن السفينة تعرضت للعطل خلال عبورها ضمن قافلة الشمال في رحلتها قادمة من تركيا ومتجهة إلى الصين، حيث يجرى العمل على قطرها.

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وانتظمت حركة الملاحة بالقناة بدخول ٢٦ سفينة من قافلة الجنوب، كما سيستأنف عبور قافلة الشمال بعد حل مشكلة السفينة، حيث دفع بأربع قاطرات لتحريكها حتى أقرب نقطة لإصلاح العطل، وفق البيان.

ويبلغ طول السفينة ٢٢٥ مترا وعرضها ٣٢ مترا بحمولة قدرها ٤١ ألف طن، وتتبع التوكيل الملاحي «إنشكيب».