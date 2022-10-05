Atwasat

لابتكارهم مجالين جديدين في الكيمياء المعاصرة.. 3 علماء يحصدون «نوبل الكيمياء»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 أكتوبر 2022, 02:10 مساء
لابتكارهم مجالين جديدين في الكيمياء المعاصرة.. 3 علماء يحصدون «نوبل الكيمياء»
من المؤتمر الصحفي للإعلان عن الفائزين بـ«نوبل للكيمياء» في الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم بستوكهولم، 5 أكتوبر 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

فاز الدنماركي مورتن ميلدال، والأميركية كارولين بيرتوتزي، ومواطنها باري شاربلس، الأربعاء، بنوبل الكيمياء مناصفة، إذ ابتكر هذا الثلاثي مجالين جديدين في الكيمياء المعاصرة، فيما حقق شاربلس بذلك الإنجاز النادر المتمثل في الفوز بالجائزة المرموقة مرتين.

وأوضحت لجنة التحكيم في قرارها أنها منحت العلماء الثلاثة الجائزة «لابتكارهم (الكيمياء النقرية) والكيمياء الحيوية المتعامدة»، وفق «فرانس برس».

وبات باري شاربلس (81 عاما) خامس شخص فحسب يفوز بجائزة نوبل مرتين، إذ سبق له أن حصل على جائزة الكيمياء في العام 2001 لاكتشافاته في تقنية الحفز غير المتماثل.

وكوفئ الباحث الأميركي المقيم في كاليفورنيا وزميله الدنماركي مورتن ميلدال (58 عاما) من جامعة «كوبنهاغن» لعملهما الرائد في «الكيمياء النقرية»، وهو شكل جديد من أشكال الجمع بين الجزيئات.

وتُستخدم «الكيمياء النقرية» بصورة أساسية لتطوير العلاجات الصيدلانية أو وضع خريطة للحمض النووي أو إنشاء مواد جديدة.

أما الأميركية كارولين بيرتوتزي (55 عاما) فمُنحت الجائزة لاختراع الكيمياء الحيوية المتعامدة، وهو تفاعل كيميائي يبدأ في كائن حي، ولكن من دون إرباك طبيعته الكيميائية أو تغييرها.

نوبل الكيمياء لثلاثي أميركي-دنماركي

وكانت بيرتوتزي قبل الإعلان عن أسماء الفائزين من بينهم الأوفر حظا لنيل الجائزة هذه السنة، وشقت اكتشافاتها الطريق أمام تحسين فاعلية علاجات السرطان.

نوبل للفيزياء
وكان رائد علم المجين الإحاثي السويدي سفانتي بابو فاز، الإثنين، بجائزة نوبل للطب وعلم وظائف الأعضاء، وهي أولى الجوائز العلمية، تتويجا لدوره اكتشاف «رجل دينيسوفا» ومكتشف الحمض النووي لإنسان نياندرتال.

ومُنحت جائزة نوبل للفيزياء، الثلاثاء، مناصفة إلى الفرنسي آلان أسبيه والأميركي جون كلاوسر والنمساوي أنتون زيلينغر، تقديرا لاكتشافهم آليات ثورية في مجال علم المعلومات الكمية.

ويحصل الفائزون بجائزة نوبل في كل فئة على 10 ملايين كرونة سويدية (حوالي 920 ألف دولار)، تتم مقاسمتها في حالة فوز أكثر من شخص.

ويعلن، الخميس، اسم الفائز بجائزة نوبل للآداب، والجمعة، اسم الفائز بجائزة نوبل للسلام التي تُمنح في أوسلو. ويختتم الموسم، الإثنين، بجائزة نوبل للاقتصاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«نسخة إلى الرأي العام»: حدود ليبيا: اقتصاد موازي، جريمة منظمة، وإزعاج الجوار

«نسخة إلى الرأي العام»: حدود ليبيا: اقتصاد موازي، جريمة منظمة، وإزعاج الجوار
قصص نساء من ضحايا القمع في إيران

قصص نساء من ضحايا القمع في إيران
لابتكارهم مجالين جديدين في الكيمياء المعاصرة.. 3 علماء يحصدون «نوبل الكيمياء»

لابتكارهم مجالين جديدين في الكيمياء المعاصرة.. 3 علماء يحصدون «نوبل الكيمياء»
من الشعب إلى نوابه.. «حوادث المصارف» عرض مستمر في لبنان

من الشعب إلى نوابه.. «حوادث المصارف» عرض مستمر في لبنان
39 وفاة جراء تفشي الكوليرا في سورية.. وتحذير أممي من تفاقم الوضع

39 وفاة جراء تفشي الكوليرا في سورية.. وتحذير أممي من تفاقم الوضع
كاركاتير حليم - 5 أكتوبر .. يوم المعلم العالمي

كاركاتير حليم - 5 أكتوبر .. يوم المعلم العالمي
جلاش باللحم في 35 دقيقة

جلاش باللحم في 35 دقيقة
الرئيس الإندونيسي يزور مدينة مالانغ بعد حادث التدافع في الملعب

الرئيس الإندونيسي يزور مدينة مالانغ بعد حادث التدافع في الملعب
التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (8)

التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (8)
بعد 120 عاما.. تذاكر مترو باريس الورقية في طريقها إلى الزوال

بعد 120 عاما.. تذاكر مترو باريس الورقية في طريقها إلى الزوال
كاركاتير خيري - أوكرانيا تطلب «انضماما عاجلا» إلى حلف «ناتو»

كاركاتير خيري - أوكرانيا تطلب «انضماما عاجلا» إلى حلف «ناتو»
شاهد في «وسط الخبر»: هل فرضت تركيا الأمر الواقع في ليبيا وكسبت الجولة؟

شاهد في «وسط الخبر»: هل فرضت تركيا الأمر الواقع في ليبيا وكسبت الجولة؟
ماسك يعيد إحياء صفقة «تويتر» بالسعر الأصلي

ماسك يعيد إحياء صفقة «تويتر» بالسعر الأصلي
افتتاح معبد هندوسي في الإمارات

افتتاح معبد هندوسي في الإمارات
«بوابة الوسط» تستعرض خريطة مواجهات الأندية الليبية في أفريقيا بالمواعيد والملاعب

«بوابة الوسط» تستعرض خريطة مواجهات الأندية الليبية في أفريقيا بالمواعيد والملاعب
«وسط الخبر»: تريليون ونصف دولار خسائر ليبيا من ساستها .. الأسباب والمخارج

«وسط الخبر»: تريليون ونصف دولار خسائر ليبيا من ساستها .. الأسباب والمخارج
عبدالمطلب لـ«بوابة الوسط»: بطولة ليبيا للترايثلون في مصراتة كانت ناجحة رغم غياب الدعم

عبدالمطلب لـ«بوابة الوسط»: بطولة ليبيا للترايثلون في مصراتة كانت ناجحة رغم غياب ...
بينها تفعيل معهد الخدمة المدنية ودعم مربي المواشي ماليًا.. 9 قرارات خلال اجتماع حكومة باشاغا

بينها تفعيل معهد الخدمة المدنية ودعم مربي المواشي ماليًا.. 9 قرارات خلال اجتماع ...
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
خدمة خاصة لبعض مشتركي «تويتر».. من هم وكم تبلغ تكلفتها؟
خدمة خاصة لبعض مشتركي «تويتر».. من هم وكم تبلغ تكلفتها؟
أستراليا تدرج 15 نوعا جديدا على قائمة الأجناس المهددة بالانقراض
أستراليا تدرج 15 نوعا جديدا على قائمة الأجناس المهددة بالانقراض
فرنسي وأميركي ونمساوي يفوزون بـ«نوبل الفيزياء»
فرنسي وأميركي ونمساوي يفوزون بـ«نوبل الفيزياء»
بفضل «التشابك الكمي».. نوبل الفيزياء تذهب إلى ثلاثة علماء تخطوا السبعين
بفضل «التشابك الكمي».. نوبل الفيزياء تذهب إلى ثلاثة علماء تخطوا ...
«فلنتجرأ ونجرب الليل» صرخة إنذار ضد التلوث الضوئي
«فلنتجرأ ونجرب الليل» صرخة إنذار ضد التلوث الضوئي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد المهمة الصعبة.. مسبار «ناسا» يصطدم بكويكب في الفضاء
شاهد المهمة الصعبة.. مسبار «ناسا» يصطدم بكويكب في الفضاء...
قمر التربيع الأخير يزين سماء ليبيا عند منتصف الليل
قمر التربيع الأخير يزين سماء ليبيا عند منتصف الليل...
نظرية آينشتاين قابلة للتحقق بفضل دقة القمر الصناعي «ميكروسكوب»
نظرية آينشتاين قابلة للتحقق بفضل دقة القمر الصناعي ......
تعرف إلى كسوفات الشمس التي ستشهدها ليبيا في السنوات العشر المقبلة
تعرف إلى كسوفات الشمس التي ستشهدها ليبيا في السنوات العشر ......
حطام قمر جليدي.. نظرية جديدة بشأن حلقات زحل
حطام قمر جليدي.. نظرية جديدة بشأن حلقات زحل...
المزيد
الفائزون بـ«نوبل للكيمياء» في الأعوام العشرة الأخيرة
الفائزون بـ«نوبل للكيمياء» في الأعوام العشرة الأخيرة...
لابتكارهم مجالين جديدين في الكيمياء المعاصرة.. 3 علماء يحصدون «نوبل الكيمياء»
لابتكارهم مجالين جديدين في الكيمياء المعاصرة.. 3 علماء ......
نوبل الكيمياء لثلاثي أميركي-دنماركي
نوبل الكيمياء لثلاثي أميركي-دنماركي...
«فلنتجرأ ونجرب الليل» صرخة إنذار ضد التلوث الضوئي
«فلنتجرأ ونجرب الليل» صرخة إنذار ضد التلوث الضوئي...
بفضل «التشابك الكمي».. نوبل الفيزياء تذهب إلى ثلاثة علماء تخطوا السبعين
بفضل «التشابك الكمي».. نوبل الفيزياء تذهب إلى ثلاثة علماء ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط