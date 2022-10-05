لابتكارهم مجالين جديدين في الكيمياء المعاصرة.. 3 علماء يحصدون «نوبل الكيمياء»

القاهرة - بوابة الوسط

فاز الدنماركي مورتن ميلدال، والأميركية كارولين بيرتوتزي، ومواطنها باري شاربلس، الأربعاء، بنوبل الكيمياء مناصفة، إذ ابتكر هذا الثلاثي مجالين جديدين في الكيمياء المعاصرة، فيما حقق شاربلس بذلك الإنجاز النادر المتمثل في الفوز بالجائزة المرموقة مرتين.

وأوضحت لجنة التحكيم في قرارها أنها منحت العلماء الثلاثة الجائزة «لابتكارهم (الكيمياء النقرية) والكيمياء الحيوية المتعامدة»، وفق «فرانس برس».

وبات باري شاربلس (81 عاما) خامس شخص فحسب يفوز بجائزة نوبل مرتين، إذ سبق له أن حصل على جائزة الكيمياء في العام 2001 لاكتشافاته في تقنية الحفز غير المتماثل.

وكوفئ الباحث الأميركي المقيم في كاليفورنيا وزميله الدنماركي مورتن ميلدال (58 عاما) من جامعة «كوبنهاغن» لعملهما الرائد في «الكيمياء النقرية»، وهو شكل جديد من أشكال الجمع بين الجزيئات.

وتُستخدم «الكيمياء النقرية» بصورة أساسية لتطوير العلاجات الصيدلانية أو وضع خريطة للحمض النووي أو إنشاء مواد جديدة.

أما الأميركية كارولين بيرتوتزي (55 عاما) فمُنحت الجائزة لاختراع الكيمياء الحيوية المتعامدة، وهو تفاعل كيميائي يبدأ في كائن حي، ولكن من دون إرباك طبيعته الكيميائية أو تغييرها.

- نوبل الكيمياء لثلاثي أميركي-دنماركي

وكانت بيرتوتزي قبل الإعلان عن أسماء الفائزين من بينهم الأوفر حظا لنيل الجائزة هذه السنة، وشقت اكتشافاتها الطريق أمام تحسين فاعلية علاجات السرطان.

نوبل للفيزياء

وكان رائد علم المجين الإحاثي السويدي سفانتي بابو فاز، الإثنين، بجائزة نوبل للطب وعلم وظائف الأعضاء، وهي أولى الجوائز العلمية، تتويجا لدوره اكتشاف «رجل دينيسوفا» ومكتشف الحمض النووي لإنسان نياندرتال.

ومُنحت جائزة نوبل للفيزياء، الثلاثاء، مناصفة إلى الفرنسي آلان أسبيه والأميركي جون كلاوسر والنمساوي أنتون زيلينغر، تقديرا لاكتشافهم آليات ثورية في مجال علم المعلومات الكمية.

ويحصل الفائزون بجائزة نوبل في كل فئة على 10 ملايين كرونة سويدية (حوالي 920 ألف دولار)، تتم مقاسمتها في حالة فوز أكثر من شخص.

ويعلن، الخميس، اسم الفائز بجائزة نوبل للآداب، والجمعة، اسم الفائز بجائزة نوبل للسلام التي تُمنح في أوسلو. ويختتم الموسم، الإثنين، بجائزة نوبل للاقتصاد.