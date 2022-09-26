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30 مليون دولار غرامة محتملة على «تيك توك».. ما السبب؟

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 26 سبتمبر 2022, 05:00 مساء
30 مليون دولار غرامة محتملة على «تيك توك».. ما السبب؟
هيئة بريطانية تنظر في فرض غرامة على منصة «تيك توك» لعدم حمايتها بيانات الأطفال بصورة كافية (الإنترنت)
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بسبب عدم حماية بيانات مستخدميها الأطفال، قد تتكبد منصة «تيك توك» غرامة قدرها 27 مليون جنيه إسترليني (29.06 مليون دولار).

وأوضحت هيئة حماية البيانات البريطانية (ICO) في بيان أصدرته، الاثنين، أنها أجرت تحقيقا «أظهر أن الشركة قد تكون انتهكت قانون حماية البيانات البريطاني» بين مايو 2018 ويوليو 2020.

وأشارت إلى أنها وجهت كتابا لـ«تيك توك» تحذرها فيه من فرض غرامة محتملة عليها، وفق «فرانس برس».

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وذكر البيان أن التحقيق أظهر أن «بيانات الأطفال الذين هم دون الثالثة عشرة قد تكون استخدامات من دون الحصول على موافقة ذويهم أو إبلاغ المستخدمين بذلك من خلال لغة موجزة وشفافة وسهلة الفهم».

وفيما لم يُتخذ أي قرار حتى الآن ولم يجر التوصل بعد إلى استنتاجات نهائية في شأن انتهاك المنصة للقانون، تنتظر الهيئة البريطانية حاليا توضيحات من «تيك توك».

وقال مفوض الهيئة جون إدواردز «نود أن يتمكن الأطفال من التعلم وأن يخوضوا تجربة العالم الرقمي، لكن نريد أيضا أن تتوافر لهم حماية كافية لبياناتهم الشخصية».

50 خدمة إلكترونية مختلفة
وأشار إلى أن الهيئة تنظر في كيفية «امتثال 50 خدمة إلكترونية مختلفة لقانون البيانات الرقمية الخاصة بالأطفال»، مضيفا «أجرينا ستة تحقيقات أخرى على شركات أظهرت النتائج أنها لم تتحمل مسؤوليتها في ما يتعلق ببيانات الأطفال بجدية كافية».

وتشكل شبكات (إنستغرام وتيك توك ويوتيوب) للتواصل الاجتماعي المصادر الثلاثة الرئيسية للمعلومات لدى المراهقين في المملكة المتحدة، بحسب دراسة أجرتها هيئة «أوفكوم» الناظمة للاتصالات في بريطانيا ونُشرت في يوليو.

وتُتهم الشبكات الاجتماعية باستمرار بأن لها تأثيرات مضرة على المستخدمين الصغار، فتظهر لهم مثلا حياة أشخاص آخرين وكأنها مثالية أو تعرضهم لإعلانات غير ملائمة لهم.

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