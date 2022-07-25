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«تيك توك» تغازل الآباء بميزتين جديدتين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 يوليو 2022, 04:58 مساء
«تيك توك» تغازل الآباء بميزتين جديدتين
شعار «تيك توك» (الإنترنت)
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أضاف تطبيق «تيك توك» ميزتين تتيحان للآباء التحكم في حسابات أبنائهم، فيما يخص تقليل ظهور محتوى البالغين أمامهم، في محاولة لتفادي الكثير من النقد الذي تتعرض له المنصة المنتشرة خصوصا بين المرهقين.

ومن خلال الميزة الأولى، يستطيع الآباء إعداد قائمة سوداء بالعبارات والكلمات والوسوم التي تخص المحتوى غير المناسب للأطفال، أما الأخرى فتتيح لهم كبح تدفق مقاطع الفيديو للحد من فرص ظهور محتوى ضار، وفق «سكاي نيوز»، الإثنين.

ويقول خبير وسائل التواصل الاجتماعي، محمد الحارثي، إن الخاصيتين جاءتا «استجابة للانتقادات التي وجهتها منظمات حماية المستهلك إلى تطبيق تيك توك بسبب ظهور محتوى غير مناسب أمام المراهقين».

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ويضيف الخبير أن الخطوة الجديدة تكتسب أهميتها بالرجوع إلى النظام الذي يقوم عليه «تيك توك»، وهو التشغيل الآلي من دون تدخل المستخدم.

انتقادات للتطبيق الصيني
ولطالما تعرض التطبيق الصيني لانتقادات حادة بخصوص تلك النقطة، ففي فبراير الماضي قدمت المنظمة الأوروبية للمستهلكين «بي إي يو سي» شكوى إلى الاتحاد الأوروبي، بأن «تيك توك فشل في حماية الأطفال والمراهقين من التعرض للإعلانات الخفية والمحتوى الضار».

واستجابت «تيك توك» للضغوط، وحذفت أكثر من 102 مليون فيديو خلال الربع الأول من العام الجاري، لأنها تخالف «إرشادات المجتمع» على حد وصف الشركة، مشيرة إلى مخططات جديدة لنشاط الحسابات المزيفة والمشاركات المزيفة.

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