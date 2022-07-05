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بينهم أوكرانية.. 4 علماء رياضيات يفوزون بميدالية «فيلدز»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 يوليو 2022, 03:00 مساء
بينهم أوكرانية.. 4 علماء رياضيات يفوزون بميدالية «فيلدز»
عالم الرياضيات الفرنسي أوغو دومينيل كوبان، أحد الفائزين الأربعة بميدالية فيلدز في جنيف، 28 يونيو 2022 (أ ف ب)
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فاز أربعة علماء رياضيات، الثلاثاء، في هلسنكي بميدالية «فيلدز» التي توصف بـ«نوبل الرياضيات»، بينهم الأوكرانية مارينا فيازوفسكا، ثاني امرأة تحوز هذه المكافأة العريقة منذ إطلاقها سنة 1936.

والفائزون الآخرون بهذه الميدالية التي تُوزع كل أربع سنوات، هم الفرنسي أوغو دومينيل كوبان والباحث جون هوه المقيم في الولايات المتحدة والبريطاني جيمس ماينارد، وفق «فرانس برس».

وتكرم الميدالية التي يمنحها الاتحاد الدولي للرياضيات، «الاكتشافات الاستثنائية» لعلماء الرياضيات دون سن الأربعين.

وجرى الإعلان عن الفائزين خلال حفل أقيم في العاصمة الفنلندية في إطار المؤتمر الدولي لعلماء الرياضيات. وكان مقررا تنظيم الحدث في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، لكن القائمين على المراسم نقلوها إلى هلسنكي بسبب الحرب في أوكرانيا.

ويكرس الفرنسي أوغو دومينيل كوبان (36 عاما) أعماله للفيزياء الإحصائية. ويوزع هذا الأخصائي في علم الرياضيات الاحتمالية والأستاذ الجامعي منذ سن التاسعة والعشرين، وقته بين معهد الدراسات العلمية العليا قرب باريس وجامعة جنيف السويسرية.

وهو نال الجائزة بعدما حل «مسائل مزمنة مرتبطة بالنظرية الاحتمالية لتحولات الطور»، ما سمح بفتح «اتجاهات بحثية جديدة»، وفق اللجنة القائمة على هذه المكافأة.

التراس المضغوط
أما مارينا فيازوفسكا، وهي ثاني امرأة تفوز بالجائزة منذ إطلاقها قبل ثمانية عقود، فهي مولودة قبل 37 عاما في أوكرانيا إبان حقبة الاتحاد السوفياتي. وهي منذ 2017 أستاذة في كلية البوليتكنيك الفدرالية بمدينة لوزان السويسرية.

وحصلت عالمة الرياضيات على الجائزة لحلها نسخة من مشكلة هندسية عمرها قرون، من خلال إثباتها التراص الأكثر كثافة لكرات متطابقة خارج الفضاء الثلاثي الأبعاد، أي في هذه الحالة البعد الثامن حيث التناظر يكون الأمثل.

«مشكلة التراص المضغوط»، المعروفة أكثر باسم «مسألة تاجر البرتقال»، تؤرق علماء الرياضيات منذ القرن السادس عشر، عندما نشأ السؤال عن تكديس أكبر قدر ممكن من قذائف المدفعية.

وفي العام 2014، كانت الإيرانية مريم ميرزاخاني التي توفيت بسبب السرطان بعد ثلاث سنوات، أول امرأة تفوز بميدالية فيلدز.

كذلك، نال البريطاني جيمس ماينارد (35 عاما)، وهو أستاذ بجامعة «أكسفورد» البريطانية، هذه الميدالية «لمساهماته في نظرية الأعداد التحليلية، والتي أدت إلى تقدم كبير في فهم بنية الأعداد الأولية وفي التقريب الديوفانتي».

من ناحيته، اختير الأستاذ في جامعة «برينستون» الأميركية جون هوه (39 عاما) للفوز بالجائزة تقديرا لـ«تحويله» مجال الهندسة التوافقية «باستخدام طرق من نظرية هودج، والهندسة الاستوائية، ونظرية التفردات».

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