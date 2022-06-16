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«يوتيوب شورتس» تنافس «تيك توك» بـ1.5 مليار مستخدم

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 يونيو 2022, 02:31 مساء
«يوتيوب شورتس» تنافس «تيك توك» بـ1.5 مليار مستخدم
شعار «يوتيوب» (الإنترنت)
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بات أكثر من 1.5 مليار مستخدم يشاهدون شهريًا مقاطع الفيديو القصيرة «يوتيوب شورتس» على «يوتيوب»، ما جعل المنصة التابعة لشركة «غوغل» ترتقي إلى مستوى منافستها الرئيسية في هذا المجال «تيك توك».

وتتيح «يوتيوب شورتس» تسجيل مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 60 ثانية، وكانت أُطلقت تجريبيًا في سبتمبر 2020 ثم أصبحت مُتاحة على نطاق واسع في يوليو، وفق «فرانس برس».

وخصّصت «يوتيوب» التي قررت الاستثمار في مجال مقاطع الفيديو القصيرة، محفظة بقيمة مئة مليون دولار لمنتجي «يوتيوب شورتس».

وطبقت المنصة على هذا النوع من مقاطع الفيديو أيضًا نظامها المتعلق بتوزيع الإيرادات الإعلانية الذي يُعتبر مربحًا أكثر من ذلك الذي تعتمده «تيك توك». ولم تركز «تيك توك» إلا أخيرًا على مجال الإعلانات، بينما حققت «يوتيوب» 8.6 مليار دولار منها سنة 2021.

وأوضح مدير الإنتاج في «يوتيوب» نيل موهان في بيان، الأربعاء، أن «يوتيوب شورتس» تمثل تكملة لتجربة «يوتيوب» من خلال توفير «صيغ مختلفة (لمقاطع الفيديو) على المنصة».

وبدورها اعتمدت «تيك توك» التي أعلنت في سبتمبر أن عدد مستخدميها يتجاوز المليار هذه الاستراتيجية، إذ أتاحت لمستخدميها في يوليو الفائت نشر مقاطع فيديو تصل مدتها إلى ثلاث دقائق بعدما كان الحد الأقصى دقيقة واحدة، وما لبثت أن زادت مدة مقطع الفيديو القصوى إلى عشر دقائق في مارس.

كذلك دخلت «إنستغرام» التابعة لمجموعة ميتا (فيسبوك سابقا) على خط سوق مقاطع الفيديو القصيرة التي تشهد النمو الأقوى، من خلال تطبيق «ريلز» الذي أطلقته في أغسطس 2020 ويتيح لمستخدميها أيضا تسجيل مقاطع فيديو قصيرة تصل مدتها إلى 15 ثانية.

أما منصة «سنابتشات» فتوفّر من جهتها للمستخدمين إمكان نشر مقاطع فيديو تبلغ مدتها القصوى ستين ثانية.

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