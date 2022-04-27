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العناكب الذكور تهرب بعد التزاوج لتجنب قتلها من قريناتها

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 أبريل 2022, 10:19 صباحا
العناكب الذكور تهرب بعد التزاوج لتجنب قتلها من قريناتها
تزاوج عنكبوتين من نوع «فيلوبونيلا بروميننس»، الصورة أرسلها العالم شينغ شانغ دجانغ في 25 أبريل 2022 (أ ف ب)
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اكتشف فريق من العلماء الصينيين أن العناكب الذكور من نوع «فيلوبونيلا بروميننس» تهرب فورًا بعد التزاوج وذلك لتتجنّب أن تقتلها قريناتها وتأكلها.

وخلال عملية التزاوج، تستخدم العناكب اثنين من قوائمها لتدفع نفسها خلال جزء من الثانية متكئة على العنكبوت الأنثى. ووُصفت هذه التقنية للمرة الأولى في دراسة نُشرت، الإثنين، في مجلة «كورنت بايولوجي»، وفق «فرانس برس».

واحتاج التوصل إلى هذا الاكتشاف استخدام كاميرات عالية السرعة والدقة، على ما أوضح معد الدراسة الرئيسي شينغ شانغ دجانغ من جامعة هوبي في الصين.

وكان الباحثون يجرون دراسة حول الاختيارات الجنسية لدى هذا النوع الذي يعيش في مجموعات يصل عدد العناكب فيها إلى 300. ومن بين 155 حالة تزاوج دُرست، هرب العنكبوت الذكر بعيدًا في 152 حالة، ونجا تاليًا من المواجهة مع قرينته. أما الذكور الثلاثة التي لم تسر بسرعة فقتلتها قريناتها وأكلتها. ولقيت العناكب الثلاثون التي منع الباحثون هروبها المصير نفسه، واستنتج العلماء بالتالي أن هذه الآلية ضرورية للذكور لتهرب من العناكب الإناث.

أداء جنسي عال
وأشار شينغ شانغ دجانغ إلى أن العناكب الإناث تحكم على القدرة الجنسية للذكور استنادًا إلى تمكنها من الهروب.

وأوضح أن «العنكبوت الذكر ومن خلال التزاوج يمكنه الهرب من الافتراس الجنسي للأنثى التي تختار العنكبوت الذي يتمتع بأداء جنسي عال لأن ذلك يرتبط بشكل مباشر بحالة الذكر الجسدية».

وللعناكب الإناث إمكانية الاحتفاظ بالحيوانات المنوية، واختيار ما إذا كانت ستستخدمها أم لا لتخصيب بيوضها.

وتختار الإناث بالتالي الحيوانات المنوية التابعة للذكور التي تتمتع بأداء جنسي عال بحسب شينغ شانغ. ويرغب العالم في أن يدرس مستقبلاً احتمال وجود رابط فعلي بين قفزات الذكور ونجاح التزاوج.

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