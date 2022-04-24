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هاتف جديد قابل للطي من «هواوي»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 أبريل 2022, 11:19 صباحا
هاتف جديد قابل للطي من «هواوي»
«هواوي» تطرح هاتفا قابل للطي (الإنترنت)
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يتوقع أن تزيح «هواوي» الستار عن هاتفها الجديد القابل للطي قبل نهاية أبريل الجاري، حسب ما ذكرت عدة مواقع معنية بأخبار التكنولوجيا.

وتنوي «هواوي» الكشف عن الجهاز الجديد في 28 أبريل الجاري تحديدًا، وهذا الجهاز سيكون نسخة مطورة عن هواتف «Mate Xs» التي ظهرت قبل عامين تقريبًا، وفق ما نقل موقع «روسيا اليوم» عن «Gizmochina».

وتشير التسريبات إلى أن الهاتف سيحصل على شاشة أساسية مرنة بمقاس 7.8 بوصة تقريبًا، وعلى شاشة خارجية بمقس 6.5 بوصة.

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وستحصل كاميرته الأساسية على عدسة بدقة 50 ميغابيكسل، وعدسة للتصوير العريض بدقة 13 ميغابيكسل، وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 8 ميغابيكسل، أما كاميرته الأمامية فستكون بدقة 16 ميغابيكسل.

وسيعمل الجهاز على الأغلب بمعالجات Kirin 9000 أو Snapdragon 888، وسيجهز ببطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 66 واط، كما سيجهز بنظام تشغيل HarmonyOS 2.0.1 الذي سيمكنه من الاقتران مع الأجهزة الذكية وحواسب «هواوي» لاسلكيًا ويتبادل معها البيانات بسرعة عالية.

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